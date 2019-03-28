Готовим автомобиль к летнему сезону

О чем важно помнить и чему стоит уделить особое внимание при подготовке к летнему сезону? Своими рекомендациями делятся специалисты сети Бош Авто Сервис

С чего начать? Многие скажут, что с шин (точнее, с замены «зимней» резины на «летнюю») — и будут неправы. Смена комплекта шин — самый очевидный, но не самый приоритетный этап подготовки автомобиля к летнему сезону: делать это имеет смысл не раньше, чем плюсовая температура установится даже по ночам. Обычно автолюбители ориентируются на завершение отопительного сезона — а значит, торопиться на шиномонтаж, едва сошел снег, не стоит. Зато можно — и нужно! — обратить внимание на состояние других систем и элементов.

Начинаем с тщательного осмотра автомобиля

Ищем повреждения лакокрасочного слоя, особенно в районе порогов и колесных арок, внимательно обследуем все резиновые элементы (от пыльников рулевых тяг и тормозных шлангов до сайтент-блоков подвески).

Зимние перепады температур могли вызвать растрескивание резины, контакт с реагентами — ухудшить ее упругость, а ледяные завалы и сугробы, которыми «обрастают» обочины дорог и места для парковки во дворах — повредить целостность тех или иных элементов. Эти повреждения могут обернуться выходом из строя важных систем автомобиля. А контакт с песком, солью, наледь на кузове могут стать причиной коррозии.

Важно успеть выявить и устранить возможные дефекты до того момента, когда они начнут проявлять себя и прогрессировать.

Переходим к системе зажигания и электрике

Обращаем внимание на состояние аккумулятора и контактов, уровень электролита в отсеках обслуживаемых батарей, осматриваем свечи зажигания на предмет появления копоти, налета, признаков окисления.

Тщательная проверка особенно важна в том случае, если автомобилем зимой не пользовались совсем или пользовались мало: за время простоя аккумулятор мог разрядиться. А неблагоприятные зимние условия могли вывести из строя свечи зажигания и контакты.

Впереди — лето, а в жару аккумулятору приходится еще сложнее, чем в мороз. Поэтому важно убедиться, что он готов к предстоящим нагрузкам, да и другие компоненты системы зажигания не подведут.

Проверяем систему охлаждения двигателя

Особое внимание уделяем состоянию ремней, патрубков и шлангов, ищем признаки потеков масла и охлаждающей жидкости, контролируем ее уровень. При необходимости стоит промыть радиатор: зимой он рискует забиться дорожной грязью наглухо. В особо запущенных случаях не спасает даже промывка — только покупка нового.

За зиму элементы системы охлаждения могли потерять свою эффективность или утратить герметичность. Наша первоочередная задача — устранить возможные протечки, а также убедиться, что устранены все другие причины, способные привести к перегреву двигателя.

Своевременная проверка системы охлаждения поможет избежать перегрева двигателя летом: ведь в жару, особенно в пробках, эта проблема может оказаться весьма и весьма актуальной.

Исследуем состояние тормозной системы

Проверяем работу тормозов, ищем повреждения тормозных шлангов и трубок, контролируем уровень тормозной жидкости в бачке.

От состояния тормозной системы автомобиля напрямую зависит безопасность на дороге. А после зимы можно столкнуться с различными проблемами в виде поврежденных шлангов, потери подвижности механизмов и износа тормозных колодок и дисков из-за контакта с реагентами.

Летом интенсивность движения на дорогах возрастает, а значит, увеличивается риск ДТП. В таких условиях лучше быть уверенными, что вы успеете затормозить вовремя — и убедиться в этом заранее.

Отправляемся на шиномонтаж, чтобы сменить зимний комплект шин на летний

Предварительно проверяем глубину протектора и при необходимости покупаем новый. Вместе с «переобувкой» проверяем балансировку колес и давление в шинах.

Замена зимних шин на летние положительно сказывается на маневренности автомобиля и плавности езды, позволяет снизить расход топлива и, конечно же, гарантирует дополнительную безопасность.

Уделяем внимание мелочам

Ведь они, будь то свежий воздух в салоне или чистые стекла в любую погоду, делают езду более комфортной.

Поэтому проверка лампочек в фарах, поворотниках, фонарях заднего вида, покупка новых щеток стеклоочистителя, антибактериальная обработка кондиционера и замена салонного фильтра — тоже важная часть беспроблемной эксплуатации автомобиля.

Немного времени и заботы — и ваше авто отблагодарит вас надежной работой и приятными впечатлениями от любых поездок!