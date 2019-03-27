Три модели KIA удостоены наград 2019 Red Dot Awards

Компания KIA Motors Russia and CIS HQ сообщает, что KIA вновь празднует тройную победу в международном профессиональном конкурсе дизайна. Все три варианта кузова нового поколения семейства Ceed удостоены престижной премии Red Dot Awards 2019.

Подобный тройной успех в одном из самых значимых международных дизайнерских конкурсов бренд празднует второй год подряд: в прошлом году KIA также были вручены три награды Red Dot. А в 2019 году в активе дизайнеров KIA уже есть «хет-трик» в еще одной престижной международной премии iF Design awards.

Эти достижения подчеркивают статус KIA как одного из мировых лидеров в области дизайна. Такого положения бренду удалось добиться благодаря более чем десятилетию упорной работы по формированию собственного фирменного стиля под руководством президента по дизайну и шеф-дизайнера KIA Motors Петера Шрайера (Peter Schreyer).

Первая награда Red Dot была вручена KIA в 2009 году за стильный городской кроссовер Soul. С тех пор общее число наград Red Dot, которых были удостоены различные модели марки, достигло уже 24.

«Хет-трик» нового поколения семейства моделей Ceed

Три модели нового поколения семейства Ceed удостоены наград в 2019 году: пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Sportswagon и новейшая модель в семействе – ProCeed в оригинальном кузове shooting brake.

В третьем поколении изменилось обозначение модели (Ceed вместо прежнего cee’d), однако неизменной осталась ее сущность. Как и самое первое поколение семейства, появившееся в 2007 году, это компактные автомобили для Европейского сообщества, имеющие европейский дизайн (Community of Europe, with European Design).

Новое поколение моделей полностью разрабатывалось во Франкфурте-на-Майне, в европейском дизайн-центре KIA, под руководством Петера Шрайера и шеф-дизайнера европейского подразделения бренда Грегори Гийома (Gregory Guillaume). Все конструкторско-инженерные разработки были проведены в технологическом центре KIA, расположенном в Руссельхайме.

Дизайн нового поколения Ceed характеризуется чистыми, прямыми линиями и во многом перекликается с обликом первого в истории марки автомобиля класса «гран-туризмо» – спортивного фастбека KIA Stinger, ставшего лауреатом Red Dot Award в 2018 году. Пятидверный хэтчбек KIA Ceed стал шире и ниже предшественника, а пассажирская кабина сместилась немного назад, что позволило сформировать более спортивный образ. При взгляде в профиль хорошо заметно, что стойки и верхняя граница остекления формируют элегантную форму «полумесяца» линии крыши.

Универсал Ceed Sportswagon отличает наибольший простор за всю историю класса компактных автомобилей. Модель третьего поколения стала длиннее и предлагает покупателям больший объем багажного отсека (625 л) не только чем абсолютное большинство прямых конкурентов, но и чем многие универсалы более крупных сегментов. При этом динамичный дизайн и выверенные благородные пропорции делают облик нового Ceed SW более спортивным, чем у его предшественников.

Новейший ProCeed не только получил абсолютно новый для марки KIA дизайн, но и стал первой в истории компактной моделью в кузове shooting brake, созданной автопроизводителем массового сегмента. ProCeed объединил в себе захватывающий своей элегантностью дизайн и практичность автомобиля-универсала. Даже своими пропорциями он отличается от родственных моделей. Характерный и запоминающийся дизайн имеет и задняя часть автомобиля: светодиодные задние фонари соединены подсвеченной полосой по всей ширине. Такое решение формирует уникальную «световую подпись» нового ProCeed.

Новейший пятидверный «shooting brake» KIA ProCeed выйдет на российский рынок весной 2019 года и займет место своеобразного «флагмана» внутри своего семейства моделей.