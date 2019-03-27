Три модели KIA удостоены наград 2019 Red Dot Awards

Три модели KIA удостоены наград 2019 Red Dot Awards
Март 27 08:01 2019

Компания KIA Motors Russia and CIS HQ сообщает, что KIA вновь празднует тройную победу в международном профессиональном конкурсе дизайна. Все три варианта кузова нового поколения семейства Ceed удостоены престижной премии Red Dot Awards 2019.

Подобный тройной успех в одном из самых значимых международных дизайнерских конкурсов бренд празднует второй год подряд: в прошлом году KIA также были вручены три награды Red Dot. А в 2019 году в активе дизайнеров KIA уже есть «хет-трик» в еще одной престижной международной премии iF Design awards.

Эти достижения подчеркивают статус KIA как одного из мировых лидеров в области дизайна. Такого положения бренду удалось добиться благодаря более чем десятилетию упорной работы по формированию собственного фирменного стиля под руководством президента по дизайну и шеф-дизайнера KIA Motors Петера Шрайера (Peter Schreyer).

Первая награда Red Dot была вручена KIA в 2009 году за стильный городской кроссовер Soul. С тех пор общее число наград Red Dot, которых были удостоены различные модели марки, достигло уже 24.

«Хет-трик» нового поколения семейства моделей Ceed

Три модели нового поколения семейства Ceed удостоены наград в 2019 году: пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Sportswagon и новейшая модель в семействе – ProCeed в оригинальном кузове shooting brake.

В третьем поколении изменилось обозначение модели (Ceed вместо прежнего cee’d), однако неизменной осталась ее сущность. Как и самое первое поколение семейства, появившееся в 2007 году, это компактные автомобили для Европейского сообщества, имеющие европейский дизайн (Community of Europe, with European Design).

KIA Ceed

Новое поколение моделей полностью разрабатывалось во Франкфурте-на-Майне, в европейском дизайн-центре KIA, под руководством Петера Шрайера и шеф-дизайнера европейского подразделения бренда Грегори Гийома (Gregory Guillaume). Все конструкторско-инженерные разработки были проведены в технологическом центре KIA, расположенном в Руссельхайме.

Дизайн нового поколения Ceed характеризуется чистыми, прямыми линиями и во многом перекликается с обликом первого в истории марки автомобиля класса «гран-туризмо» – спортивного фастбека KIA Stinger, ставшего лауреатом Red Dot Award в 2018 году. Пятидверный хэтчбек KIA Ceed стал шире и ниже предшественника, а пассажирская кабина сместилась немного назад, что позволило сформировать более спортивный образ. При взгляде в профиль хорошо заметно, что стойки и верхняя граница остекления формируют элегантную форму «полумесяца» линии крыши.

KIA Ceed, Sportwagon

Универсал Ceed Sportswagon отличает наибольший простор за всю историю класса компактных автомобилей. Модель третьего поколения стала длиннее и предлагает покупателям больший объем багажного отсека (625 л) не только чем абсолютное большинство прямых конкурентов, но и чем многие универсалы более крупных сегментов. При этом динамичный дизайн и выверенные благородные пропорции делают облик нового Ceed SW более спортивным, чем у его предшественников.

Новейший ProCeed не только получил абсолютно новый для марки KIA дизайн, но и стал первой в истории компактной моделью в кузове shooting brake, созданной автопроизводителем массового сегмента. ProCeed объединил в себе захватывающий своей элегантностью дизайн и практичность автомобиля-универсала. Даже своими пропорциями он отличается от родственных моделей. Характерный и запоминающийся дизайн имеет и задняя часть автомобиля: светодиодные задние фонари соединены подсвеченной полосой по всей ширине. Такое решение формирует уникальную «световую подпись» нового ProCeed.

KIA ProCeed

Новейший пятидверный «shooting brake» KIA ProCeed выйдет на российский рынок весной 2019 года и займет место своеобразного «флагмана» внутри своего семейства моделей.

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AMSRUS
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