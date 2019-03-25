Great Wall Motor заключила договор с Brabus Automotive

GWM, крупнейший китайский автопроизводитель и легендарное немецкое тюнинг-ателье Brabus займутся совместной разработкой дизайн-концептов и силовых агрегатов, и запустят ограниченную серию автомобилей WEY элитной кастомизированной модификации

Китайская автомобильная компания Great Wall Motor и Brabus Automotive подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. В церемонии подписания принял участие Вэй Цзяньцзюнь, председатель правления Great Wall Motor и основатель брендов WEY, HAVAL и ORA, а также председатель Brabus Automotive Константин Бушманн и Кристиан Драйзер, сопредседатель и генеральный директор Brabus Automotive.

Стороны будут взаимодействовать в сфере исследований, разработки технологий и инноваций, изучения возможности глобального сотрудничества, включая омологацию по нормам ЕС, а также оценят перспективы сотрудничества в формате совместных предприятий.

Brabus Group, как крупнейший в мире и самый титулованный производитель автомобилей по индивидуальному заказу, известна своей экспертизой в модификации двигателей и уникальными электротехнологиями. Основываясь на своем высоком стандартном производственном процессе, Brabus Automotive способна производить специальные и мелкосерийные исследования и разработки, а также серийное производство в соответствии со стандартами OEM (Original Equipment Manufacturer – выпуск оригинального оборудования, которое может продаваться под другой торговой маркой).

Кроме того, Brabus Automotive стремится создавать индивидуальные модели высокой производительности и роскошного вида в сотрудничестве с известными международными брендами. Brabus Automotive может проводить специальные и мелкосерийные исследования и разработки, а также запускать массовое производство в соответствии со стандартами OEM.

Уже более 40 лет Brabus работает с автомобилями класса люкс; сегодня эксперты компании не только тюнингуют эксклюзивные машины на заказ, но и выпускают свои индивидуальные модели.

Результаты этой коллаборации автолюбители смогут оценить уже в сентябре, в рамках Международного Автомобильного салона во Франкфурте. На выставке Great Wall Motor и Brabus Automotive планируют представить первую модель WEY, разработанную совместно.

В Great Wall Motors твердо настроены вывести компанию в мировые лидеры в сегменте SUV. Сотрудничество с Brabus Automotive не только поможет Great Wall Motor в продвижении идеи «доступной роскоши» марки WEY с ее высококлассным специализированным модельным рядом, но и позволит концерну сделать еще один серьезный шаг на пути к глобализации других своих брендов, прежде всего HAVAL, широко представленного в России.