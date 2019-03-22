В салонах автомобилей Volvo появятся камеры, снижающие опасность от невнимательности и пьянства за рулём

Volvo Cars предлагает использовать системы безопасности, ограничивающие езду за рулем в нетрезвом виде

Volvo Cars сегодня делает очередной шаг на пути реализации амбициозной стратегии Vision 2020 по сведению к нулю ДТП со смертельным исходом в автомобилях Volvo. Основные препятствия на пути реализации стратегии Vision 2020: превышение скорости на дорогах, езда в нетрезвом виде и невнимательность за рулём. Сегодняшним заявлением компания призывает задуматься о проблемах езды в нетрезвом виде и невнимательности за рулём.

Согласно данным Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), причиной почти 30% всех ДТП со смертельным исходом стала езда в нетрезвом состоянии.

Эффективным инструментом в борьбе с вождением в нетрезвом виде и невнимательностью за рулём Volvo Cars считает встроенные в автомобиль камеры и иные сенсоры, которые будут постоянно анализировать поведение водителя. Если водитель в силу рассеянного внимания или состояния нетрезвости будет игнорировать сигналы автомобиля, предупреждающие о рисках ДТП, будут автоматически активированы системы-ассистенты по управлению автомобилем в данной конкретной ситуации.

Автоматическое вмешательство систем безопасности в процесс управления автомобилем может принимать различные формы: снижение скорости, оповещение службы помощи при ЧС посредством Volvo on Call и даже плавное снижение скорости вплоть до полной остановки и автоматической парковки автомобиля в безопасном месте.

«Когда речь идёт о безопасности, наша цель — полностью уберечь водителя и пассажиров автомобиля Volvo от попадания в аварию, а не просто минимизировать её негативные последствия, — отмечает Хенрик Грин (HenrikGreen), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars. — Камеры будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к тяжёлым травмам или смерти».

Примеры подобного поведения включают полное отсутствие рулевого управления автомобилем, езду вне дорожного полотна или нахождение за рулём с закрытыми глазами на протяжении длительного времени, а также экстремальное виляние от полосы к полосе или чрезмерно медленная реакция на дорожную ситуацию.

Система наблюдения за поведением водителя — важный инструмент для принятия автомобилем решения и активации дополнительных ассистентов с целью предотвращения серьёзных ДТП.

«Сегодня очень много аварий случаются из-за управления автомобилем в нетрезвом виде, — комментирует эксперт Volvo Cars в области водительского поведения профессор Трент Виктор (Trent Victor). — Некоторые до сих пор искренне считают, что могут спокойно садиться за руль после употребления алкоголя и что это никоим образом не скажется на их способности управлять автомобилем. Мы хотим быть уверены, что жизни людей не будут подвергаться смертельной опасности в подобных ситуациях».

Камеры будут устанавливаться на всех моделях Volvo, сконструированных на новой платформе SPA2, которая увидит свет в начале 2020-х годов. О количестве камер и их расположении в салоне будет объявлено позже.

Сегодняшнее заявление следует рассматривать в связке с инициативой Volvo Cars по ограничению скорости до 180 км/ч на всех новых автомобилях с 2021-го модельного года. Этим компания стремится привлечь внимание общественности к проблеме превышения скорости и её страшным последствиям.

Компания стремится инициировать дискуссию о том, идёт ли здесь речь о праве автопроизводителей или, быть может, даже об их обязательстве устанавливать в своих автомобилях технологии, которые бы оказывали воздействие на поведение водителя. Ограничение скорости автомобиля и установка камер в автомобиль — это примеры того, как автопроизводители могут принимать активные меры по борьбе с высокой смертностью на дорогах путём стимулирования более ответственного поведения за рулём.

Volvo Cars сегодня также представила технологию Care Key, которая позволит владельцам Volvo устанавливать ограничения максимальной скорости на своих автомобилях перед передачей их другим лицам. Технология будет доступна на автомобилях с 2021-го модельного года.

Технология Care Key, видеорегистраторы поведения водителя, заводское ограничение максимальной скорости автомобиля, а также уже существующие технологии-ассистенты — все эти инструменты работают ради достижения одной единственной цели: поддерживать безопасное движение на дорогах.