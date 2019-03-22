Porsche в 2018 году: вдохновение, факты и цифры

Porsche AG опубликовал отчет об операционной деятельности компании

Одновременно с публикацией своего финансового отчета компания Porsche AG размещает новый отчет об операционной деятельности и устойчивом развитии. Так как экономические, экологические и социальные аспекты для Porsche неразрывно связаны между собой, компания совмещает классический финансовый отчет с информацией об устойчивом развитии.

Отчет состоит из двух частей, что делает его удобным для читателя. В первой части отчета под названием Perspective авторитетные авторы, фотографы и иллюстраторы обращаются к темам будущего, которые в эпоху цифровых преобразований волнуют общество и Porsche. Вторая часть отчета Performance, опираясь на цифры и факты прошедшего финансового года, объективно и четко показывает потенциал компании.

Для большей наглядности используется дополненная реальность, которая помогает сделать отчет Porsche более ярким и вносит в многочисленные изображения и графики развлекательные и информативные элементы. Отчет об операционной деятельности и устойчивом развитии опубликован на немецком, английском и китайском языках онлайн в Porsche Newsroom на специальном микросайте и в формате PDF.

Perspective – иллюстрированная часть

Раздел Perspective на 145 страницах призван вдохновлять и информировать читателя, а также предоставляет информацию по актуальным вопросам и темам, которые стоят перед автомобильным сектором в период серьезных системных изменений. Центральной темой является «необходимость действия», призыв принять современные вызовы и находить инновационные решения. Известные авторы, такие как Вольф Лоттер, Ева Вольфангель и Тобиас Хюртер, с прицелом на будущее рассуждают на данную тему и рассматривают современные тенденции в обществе и промышленности.

Материал проиллюстрирован фотографиями и видеороликами. Знаменитый нью-йоркский фотограф Мартин Шёллер на своих эффектных портретных фотографиях крупным планом представляет людей, которые активно продвигают цифровую трансформацию на Porsche, вместе с Porsche и для Porsche.

Performance – факты и цифры

Раздел Performance насчитывает 168 страниц. Он охватывает важнейшие события во всех подразделениях компании за 2018 отчетный год, представляет результат операционной деятельности, финансовые данные компании и анализ, а также показатели экономической деятельности. Кроме того, представлены достижения Porsche в области устойчивого развития.

Вся информация в интерактивном онлайн доступе

Микросайт на Porsche Newsroom, посвященный отчету об операционной деятельности и устойчивом развитии, предлагает интерактивные таблицы, детализированные обзоры и дополнительные функции (newsroom.porsche.de/reports). Здесь можно отображать и сравнивать показатели разных лет, а также составлять индивидуальные обзоры. Их можно представить в виде графика и сохранять в разных форматах (например, JPG, PDF, XLS).

Подготовкой отчета об операционной деятельности и устойчивом развитии занималось креативное агентство Meiré und Meiré, которое уже более 30 лет создает известные проекты на стыке дизайна, искусства и архитектуры.