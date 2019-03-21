Nissan Juke 2 выехал на тесты в камуфляже Фото: allroader.ru

Обилие маскировки на кузове кроссовера на опубликованных фото говорит о том, что Nissan испытывает серийную версию второго поколения Juke

Выяснилось, что пропорции автомобиля остались прежними несмотря на то, что платформа используется новая – это удлиненный вариант архитектуры Micra и Clio, CMF-B. Ожидается, что второе поколение Juke предложат с полуторалитровым турбозиделем и бензиновым мотором объемом 1,6 литра.

Что касается дизайна экстерьера, то сквозь маскировку проглядывает характерная для Juke трехуровневая оптика: это узкие светодиодные ДХО, под которыми располагаются круглые блоки фар, а еще ниже – противотуманки. Радиаторная решетка, по всей видимости, имеет V-образную форму, а сзади появились фонари, как у Nissan Qashqai.

Ранее сообщалось, что премьера второй генерации Juke запланирована на лето 2019 года.

Напомним, в России продается Juke первого поколения. Кроссовер можно купить с 117-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и вариатором.

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