Nissan Juke 2 выехал на тесты в камуфляже

Фото: allroader.ru
Выяснилось, что пропорции автомобиля остались прежними несмотря на то, что платформа используется новая – это удлиненный вариант архитектуры Micra и Clio, CMF-B. Ожидается, что второе поколение Juke предложат с полуторалитровым турбозиделем и бензиновым мотором объемом 1,6 литра.
Фото: carscoops.com
Что касается дизайна экстерьера, то сквозь маскировку проглядывает характерная для Juke трехуровневая оптика: это узкие светодиодные ДХО, под которыми располагаются круглые блоки фар, а еще ниже – противотуманки. Радиаторная решетка, по всей видимости, имеет V-образную форму, а сзади появились фонари, как у Nissan Qashqai.
Ранее сообщалось, что премьера второй генерации Juke запланирована на лето 2019 года.
Напомним, в России продается Juke первого поколения. Кроссовер можно купить с 117-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и вариатором.
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