Michelin и Faurecia объединяют усилия для создания компании-лидера

Группа Мишлен, мировой лидер в области производства шин и развития устойчивой мобильности, и Faurecia, один из крупнейших мировых производителей компонентов для автомобилей, объявили о подписании Меморандума

Компании намерены создать совместное предприятие, которое объединит все направления деятельности, связанные с топливными элементами.

Компания под названием Symbio будет принадлежать Faurecia и Мишлен на паритетной основе. Совместное предприятие, созданное на базе уникальной экосистемы, будет разрабатывать, производить и выводить на рынок модули водородных топливных элементов для легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и других транспортных средств.

Faurecia и Мишлен убеждены в значимости разработки водородных технологий для развития безэмиссионной мобильности будущего, а также в необходимости создания мощного направления промышленности для производства соответствующих модулей и компонентов не только во Франции, но и по всей Европе. Компании стремятся объединить существующие и дополнительные активы для создания предприятия — мирового лидера в области развития и производства водородных топливных элементов. Благодаря этому совместное предприятие практически сразу сможет предлагать уникальный ассортимент модулей водородных топливных элементов для всех возможных вариантов использования.

Генеральный директор Faurecia Патрик Коллер отметил: «Я очень рад подписанию стратегического соглашения с Мишлен, направленного на создание компании — мирового лидера в сфере водородной мобильности. Наше общее видение, а также взаимодополняемые технологические ноу-хау ускорят выход на рынок эффективных систем топливных элементов, адаптированных к особенностям различных вариантов применения. Наша общая цель — создать центр, в котором мы аккумулируем передовой опыт в сфере водородной мобильности во Франции за счет объединения различных направлений деятельности обеих компаний».

Для электромобилей технология топливных элементов дополняет технологию АКБ*, особенно в условиях повышенной интенсивности использования и дополнительной автономии. Вкладом Мишлен в совместное предприятие станут активы компании Symbio, вошедшей в структуру Группы с 1 февраля 2019 г. и являющейся поставщиком модулей водородных топливных элементов, обеспечивающих функционирование целого ряда цифровых сервисов, а также научно-исследовательская и производственная деятельность.

Faurecia привнесет в новую структуру технологический опыт создания топливных элементов, наработанный в рамках стратегического партнерства с Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии Франции, производственные ноу-хау и преимущества многолетнего стратегического сотрудничества с автопроизводителями. В партнерстве с компанией Stelia Aerospace Composites, разрабатывающей и производящей компоненты для авиапромышленности, Faurecia продолжит разработку водородных резервуаров высокого давления. Данное направление также может обеспечить некоторые преимущества и совместному предприятию.

Генеральный управляющий партнер и будущий президент Группы Мишлен Флоран Менего пояснил: «Это инновационное партнерство будет способствовать развитию водородной мобильности как отдельного направления и откроет возможности для создания новых решений в сфере экологичного транспорта. Я очень рад сотрудничеству Мишлен и Faurecia, задействующему наш стратегический актив — компанию Symbio. Основная цель альянса — разработать комплексное предложение для водородных транспортных средств, включающее весь спектр решений от поставки топливных элементов до технического обслуживания».

Сотрудничество Мишлен и ENGIE, крупнейшей энергетической и газовой компании Франции, в области развития водородной экосистемы, в частности средств водородной мобильности, также будет использовано для эффективного развития совместного предприятия.

Соглашение между Мишлен и Faurecia было подписано в присутствии Аньес Панье-Рунаше, государственного секретаря министерства экономики и финансов Франции. Сделка должна быть одобрена соответствующими органами, обеспечивающими соблюдение антимонопольной политики.