Subaru начинают приём заказов на модель Legacy 2019

19 марта 2019 года, официальные дилеры Subaru, начинают приём заказов на Subaru Legacy 2019 модельного года

Отвечающий строгим стандартам бизнес-класса, автомобиль оснащается современными и уникальными системами, разработанными инженерами нашей марки, для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Кроме этого, седан обладает отличной динамикой и спортивным характером, благодаря современному горизонтально-оппозитному двигателю и фирменной системе полного привода Symmetrical AWD.

Subaru Legacy 2019 модельного года, получил новый дизайн колесных дисков, подчеркивающий статус и характер автомобиля. В салоне появились вставки, выполненные по технологии “чёрный лак”, а к системам помощи водителю добавилась функция автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold. Кроме этого, у обновленного Subaru Legacy теперь два новых цвета кузова: тёмно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic).

На российском рынке Subaru Legacy 2019 представлен в двух комплектациях: 2.5i-S стоимостью 2 229 000 руб. и 2.5i-S ES стоимостью 2 379 900 руб.