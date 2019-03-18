Новый Mercedes-Benz Sprinter – комфортные условия для работы водителя

Все вспомогательные системы нового Mercedes-Benz Sprinter соответствуют современным техническим требованиям

Среди многочисленных систем можно подобрать те из них, которые соответствуют условиям эксплуатация и требованиям Вашего бизнеса. Например, активную систему контроля дистанции DISTRONIC, которая автоматически поддерживает предварительно заданное расстояние до двигающегося впереди автомобиля, или парковочный пакет с камерой 360°.

В серийное оснащение уже включены такие полезные функции, как электронная система стабилизации ESP®9i, системы стабилизации при боковом ветре и автоматического управления ближним светом, адаптивные стоп-сигналы, система контроля «слепых» зон Blind Spot Assist, подушка безопасности водителя, трехточечный ремень безопасности с натяжителем, визуальным и звуковым сигналами о непристегнутом ремне.

Если автомобиль чаще эксплуатируется в городе, Вам или Вашему водителю пригодятся система мониторинга давления в шинах, парковочный пакет с камерой 360°, системы помощи при парковке и трогании, камера заднего вида с индикацией на внутрисалонном зеркале. В длительных поездка по трассе водитель наверняка воспользуется активной системой контроля дистанции DISTRONIC и круиз-контролем TEMPOMAT, системой контроля степени усталости водителя Attention assist, активными системами удержания полосы движения и экстренного торможения.

Управление автомобилем в темное время суток особенно сложное: опциональные светодиодные фары High Performance и ассистент дальнего света позволят разглядеть даже небольшие препятствия на дороге и за поворотом.

В новом поколении Sprinter рабочее место водителя предлагает увеличенный обзор. Этому способствуют, в том числе, высокая посадка и короткая передняя часть кузова. Улучшение видимости заметно и в поворотах благодаря асферическим наружным зеркалам заднего вида и обширному остеклению, которое входит в серийную комплектацию микроавтобуса и предлагается опционально для фургона. В то же время современная приборная панель помогает легче и быстрее считывать показания, а включённые в стандартное оснащение фургона и микроавтобуса зеркала заднего вида с электроприводом позволят увереннее чувствовать себя в стеснённых условиях города.

Опциональные боковые подушки безопасности для защиты грудной клетки и таза водителя и переднего пассажира, а также предупредительный сигнал о непристегнутых ремнях расширяют возможности по повышению безопасности. Трехточечные ремни с натяжителями и ограничителями силы натяжения для сиденья водителя и одноместного сиденья переднего пассажира уже входят в серийное оснащение.

Несомненно, что системы безопасности и помощи водителю значительно облегчают работу, связанную со стрессами из-за невнимательности других участников движения, сложных дорожных и погодных условий, и позволяют владельцам автопарков, да и самим водителям снизить риски.

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