Краткий обзор шин Michelin Pilot Sport 4S/SUV и Primacy 4

Новая шина отличается высочайшими эксплуатационными характеристиками, благодаря которым поездка становится не только комфортной и безопасной, но и приносит максимум удовольствия.

Новинка является лидером в своем сегменте по нескольким показателям: такие характеристики, как улучшенная управляемость, уверенное сцепление на сухом и мокром покрытии, а также стабильность на высоких скоростях, достигнуты за счет применения следующих технологий:

Новая резиновая смесь, обогащенная «функциональными эластомерами» , обеспечивает максимальный уровень сцепления на мокром покрытии.

обеспечивает максимальный уровень сцепления на мокром покрытии. Ассиметричный рисунок протектора, благодаря которому обеспечивается уверенное сцепление на сухом покрытии и максимальный уровень сцепления на мокром.

Арамидно-нейлоновый слой для стабильности на высоких скоростях.

Новый дизайн блоков протектора, который позволяет улучшить управляемость за счет меньшей деформации блоков, а также значительно повысить износостойкость.

Двойной каркас для большей прочности шины и улучшенной управляемости .

Уникальный дизайн внешней боковины – PREMIUM TOUCH.

В 2019 году новая шина MICHELIN Pilot Sport 4 SUV будет представлена в 49 типоразмерах с 17 по 23 посадочный диаметр.

MICHELIN Primacy 4

Представленная на рынке в 2018 году, летняя шина MICHELIN Primacy 4 отличается высокими характеристиками на мокром покрытии – как в новом состоянии, так и с износом (вплоть до появления индикатора износа, указывающего на минимально допустимую остаточную глубину протектора в 1,6 мм).

Благодаря использованию эластомеров нового поколения в составе резиновой смеси шина MICHELIN Primacy 4 обеспечивает высочайший уровень сцепления на мокром покрытии с первого до последнего километра пробега без ухудшения показателей долговечности. Для улучшения сцепных свойств разработчики оптимизировали рисунок протектора. Он отличается более заквадраченными каналами, ширина которых увеличена на 22% по сравнению с шиной предыдущего поколения. Данное решение улучшает отвод воды из пятна контакта даже по мере износа шины.

Таким образом, как новая, так и с износом, шина MICHELIN Primacy 4 демонстрирует отличные характеристики на мокрой дороге. Тормозной путь новых шин MICHELIN Primacy 4 сокращен на 0,9 метра по сравнению со средним показателем конкурентов (1). А на шинах MICHELIN Primacy 4 с существенным износом протектора (2) разница с конкурентами в длине тормозного пути будет составлять уже 2,8 метра в пользу новинки (1).

MICHELIN Primacy 4 доступна на рынке в 35 размерах с 15 по 18 посадочный диаметр.

MICHELIN Pilot Sport 4S

В летнем сезоне 2019 года компания Мишлен расширяет ассортиментное предложение высокоскоростной шины MICHELIN Pilot Sport 4S, созданной специально для мощных автомобилей и спорткаров на 6 размеров в 18”- 22” посадочных диаметрах.

Шина заменяет в предложении MICHELIN Pilot Super Sport, признанную в своем классе эталонной шиной как на рынке первичной комплектации, выбираемой наиболее требовательными автопроизводителями, так и на рынке замены. MICHELIN Pilot Sport 4S сочетает в себе лучшие характеристики шин класса «Super Sport» – и дарит невероятное удовольствие от вождения, обеспечивая ряд важных характеристик:

мгновенный отклик на поворот руля

высочайшую точность управления

отличную курсовую устойчивость

исключительные сцепные свойства на мокром и сухом покрытии

Помимо этого, новый специально разработанный дизайн протектора шины MICHELIN Pilot Sport 4S обеспечивает оптимальное распределение нагрузок в пятне контакта, что позволяет добиться мгновенного отклика на поворот руля.