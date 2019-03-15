Mitsubishi L200 нового поколения – новый участник для серии SuperUte 2019 в Австралии

Mitsubishi L200 – участник популярных гонок

Настолько уверенную, что в прошлом году L200 стал самой продаваемой моделью Mitsubishi в стране (более 24 000 единиц): это позволило бренду зафиксировать рост четвертый год подряди превзойти рекорд, поставленный в 1998 году.

О пикапах

Автомобильный рынок Австралии имеет свои особенности, одной из которых является популярность пикапов, для обозначения которых даже есть свой термин «ute». В этот класс автомобилей ранее входили местные модификации двухдверных легковых автомобилей со встроенной кроватью в задней части. И хотя такие типично местные автомобили постепенно исчезли, сейчас термин употребляется и по отношению к другим пикапам, в том числе L200 нового поколения, запуск которого запланирован в Европе в ближайшие несколько месяцев.

Гонки

Австралия является страной автоспорта с историческими гоночными автомобилями, легендарными водителями и знаковыми событиями, собирающими огромные толпы поклонников и сторонников.

В этом отношении пикапы не стали исключением. MitsubishiMotorsв Австралии поддержала команду «TeamTritonRacing», предоставив ей новый MRTritonдля участия в серии SuperUte2019 в гонке SuperloopAdelaide 500, где команда заняла третье место.

Команда, уже выступавшая на двух автомобилях Tritonв серии 2018 года, добавила в свой состав третий Triton, которым управляют Элиот Барбур (ElliotBarbour) и КэмеронКрик (CameronCrick), в отдельных заездах за рулем также можно увидеть двукратного чемпиона ралли Дакар Тоби Прайса (TobyPrice).

Главный спонсор команды Triton– MitsubishiMotorsв Австралии – усилила поддержку гонщиков в преддверии серии SuperUte 2019 и на заводе оснастила автомобиль новыми гоночными шинами, меньшим дорожным просветом, лучшей производительностью и более громкими выхлопами.