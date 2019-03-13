Lamborghini раскрыли информацию о новом Grand Tourer

Ожидается, что GT выйдет с посадочной формулой 2+2

Появление новой серийной модели в линейке марки подтвердил генеральный директор Lamborghini Стефано Доменикали. Это будет четырехместный Grand Tourer, который в 2025 году присоединится к недавно вышедшему кроссоверу Urus и суперкарам Huracan и Aventador. По словам Доменикали, судьба новинки будет зависеть от того, сможет ли компания выйти на прогнозируемый уровень продаж.

«Если нам удастся стабилизировать объемы в течение следующих нескольких лет, мы сможем выпустить новую модель. Но мы не достаточно сильны и не стабильны, чтобы инвестировать в нее прямо сейчас», – сказал он в интервью изданию.

В 2018 году Lamborghini продала рекордные 5 750 автомобилей, однако Доменикали считает, что продажи трех моделей марки могут достичь 8 тысяч единиц. Появление новой модели, особенно в кузове Grand Tourer с посадочной формулой 2+2, помогло бы итальянскому автопроизводителю легко увеличить продажи. Несмотря на то, что новинка может стать серийным воплощением концепта Lamborghini Estoque десятилетней давности, автомобиль будет соответствовать всем будущим моделям марки.

Информацию о силовых агрегатах новинки Доменикали раскрывать не стал, но учитывая будущую электрификацию моделей Lamborghini, можно ожидать гибридную силовую установку.

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