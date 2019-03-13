Lamborghini раскрыли информацию о новом Grand Tourer

Lamborghini раскрыли информацию о новом Grand Tourer
Март 13 20:03 2019

Ожидается, что GT выйдет с посадочной формулой 2+2

Появление новой серийной модели в линейке марки подтвердил генеральный директор Lamborghini Стефано Доменикали. Это будет четырехместный Grand Tourer, который в 2025 году присоединится к недавно вышедшему кроссоверу Urus и суперкарам Huracan и Aventador. По словам Доменикали, судьба новинки будет зависеть от того, сможет ли компания выйти на прогнозируемый уровень продаж.

«Если нам удастся стабилизировать объемы в течение следующих нескольких лет, мы сможем выпустить новую модель. Но мы не достаточно сильны и не стабильны, чтобы инвестировать в нее прямо сейчас», – сказал он в интервью изданию.

Lamborghibi Grand Tourer

Lamborghini GT получить 2 дополнительных посадочных места

В 2018 году Lamborghini продала рекордные 5 750 автомобилей, однако Доменикали считает, что продажи трех моделей марки могут достичь 8 тысяч единиц. Появление новой модели, особенно в кузове Grand Tourer с посадочной формулой 2+2, помогло бы итальянскому автопроизводителю легко увеличить продажи. Несмотря на то, что новинка может стать серийным воплощением концепта Lamborghini Estoque десятилетней давности, автомобиль будет соответствовать всем будущим моделям марки.

Lamborghibi Grand Tourer

Информацию о силовых агрегатах новинки Доменикали раскрывать не стал, но учитывая будущую электрификацию моделей Lamborghini, можно ожидать гибридную силовую установку.
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AMSRUS
AMSRUS

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