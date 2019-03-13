Автопорт-ключавто стал лучшии дилером в направлении корпоративных продаж

Автопорт-ключавто – официальный дилер SKODA призер номинации «Лучшие корпоративные продажи в регионах»

Отметим, объем корпоративных продаж в 2018 году увеличился на 30% (по отношению к уровню 2017 года). Традиционно лидерами во флит-сегменте являются две модели: SKODA Rapid и SKODA Octavia. Эти автомобили реализованы АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО для эксплуатации в таксопарках и в лизинговых компаниях. Наиболее крупные корпоративные клиенты дилерского центра – предприятия на территории Краснодарского края и Ростовской области.

«В контексте региональных дилеров АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО снова стал лучшим. Это – регалия, которой гордится направление корпоративных продаж. В течение всего 2018 года команда работала на результат, его достойно отметили в рамках дилерской сети SKODA в России. Автомобили чешского бренда становятся востребованнее корпоративными парками из года в год благодаря своим характеристикам и практичности в эксплуатации, обслуживанию. На 2019 год перед дилерским центром стоит две задачи продолжать укреплять флит-сегмент, увеличивать объемы и расширять географию продаж», – комментирует пресс-служба КЛЮЧАВТО.



АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО – официальный дилер SKODA в Краснодаре получает звание лучшего предприятия в направлении корпоративных продаж уже второй год подряд.