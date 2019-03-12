Datsun для лучшего рыбака России

Комфортный Datsun on-DO достался победителю фестиваля “Народной рыбалки”

Бренд Datsun активно участвует в жизни своих клиентов и поддерживает интересы своей аудитории. Одним из популярных хобби среди многочисленных увлечений наших клиентов является рыбалка, поэтому не случайно Datsun стал главным спонсором XI ежегодного Всероссийского фестиваля зимнего лова «Народная рыбалка». Фестиваль прошёл 9 марта на Московском море в Конаковском районе Тверской области, и лучший рыбак фестиваля получил в качестве главного приза автомобиль Datsun on-DO.

Победитель «Народной рыбалки» был определен по итогам двух этапов: самая крупная рыба и самый богатый улов. Рыбак Добычин Константин показал лучший суммарный результат и получил комфортный и функциональный седан Datsun on-DO в комплектации Trust с автоматической коробкой передач. Благодаря комфортной подвеске, высокому клиренсу 174 мм и большому объему багажника этот автомобиль станет надежным партнером для нового владельца.

Участники и гости фестиваля провели тест-драйв автомобилей бренда, а также познакомились с экспериментальной версией хетчбека Datsun mi-DO для активного отдыха.

Фестиваль «Народная рыбалка» объединяет поклонников рыбной ловли по всей России и ближнего зарубежья. Стартовав в 2012 году, он быстро приобрел всероссийский масштаб. За прошедшие годы состоялось восемь всероссийских и десятки региональных этапов «Народной рыбалки», а счет местных рыболовных праздников идет на сотни. Фестиваль призывает приумножать и развивать любительское и спортивное рыболовство в стране.

«Народная рыбалка» — не первый опыт Datsun в поддержке рыболовных мероприятий в России: летом 2018 года компания также участвовала в Фестивале семейной рыбалки, организованном радио «Комсомольская правда».

Конечно, рыбалка – только один из многочисленных интересов аудитории Datsun. Многие любят путешествовать на автомобиле по России. Поэтому для всех любителей интересных маршрутов и новых впечатлений на сайте datsun-travelers.ru открыт онлайн Клуб путешественников Datsun. Он открывает новые места и позволяет владельцам автомобилей марки обмениваться полезной информацией.

Кроме того, уже два года бренд поддерживает уличную атлетику – спортивное направление, позволяющее людям совершенствоваться и укреплять здоровье. Это способствует популяризации спорта и формированию здорового и активного общества. Онлайн соревнования Datsun по уличной атлетике пользуются большой популярностью среди россиян. Они объединяют самых активных, сильных, неравнодушных людей. Участвуя в таких соревнованиях можно найти единомышленников и вдохновиться на дальнейшие занятия спортом. В прошлом году онлайн конкурс получил продолжение в офлайн. В городе Серебряный Бор Ленинградской области при поддержке бренда Datsun была построена спортивная площадка для всех желающих.