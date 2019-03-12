Алкотестер — ноль, анализ — ноль, а прав все равно лишают

Рассказывает адвокат Евгений Шмелев:

«Ко мне обратился молодой человек, которому грозило лишение прав за отказ от прохождения медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 „Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния“, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. — Примечание автора).

Странный маневр и полицейская бдительность

Ситуация довольно стандартная. Виктор вместе с супругой подъехал к магазину. Женщина ушла за покупками, а он остался ждать ее в машине. В этот момент к его авто подошли инспекторы ГИБДД.

Как потом объясняли полицейские, их насторожило то, что мужчина ехал им навстречу, но, завидев патрульную машину, резко свернул во двор. Они решили выяснить, в чем причина странного маневра. Попросили водителя предъявить документы и посчитали, что человек находится в состояния опьянения.

Виктор спиртного не пил, а потому не стал протестовать против освидетельствования на месте. Продувка с помощью алкотестера дала по нулям, однако сотрудники полиции на этом не успокоились. По их мнению, поведение водителя не соответствовало обстановке (оценочный показатель, к которому часто прибегают инспекторы ГИБДД). Виктору предложили проехать в больницу, и мужчина согласился. Понятые для наблюдения за процедурой не привлекались — все фиксировалось под видеозапись.

Есть же правила?

В медицинском учреждении Виктор первым делом снова прошел проверку с помощью алкотестера, результат опять был отрицательный. После этого, в соответствии с правилами медицинского освидетельствования, у водителя производится забор крови и мочи для проведения дальнейшего химико-токсикологического исследования. Однако со вторым пунктом у мужчины возникли проблемы — он не смог сдать анализ на протяжении получаса.

Тут важно сделать ремарку: Виктор заранее сообщил врачу, что у него имеется заболевание мочеполовой системы, поэтому, вероятнее всего, он не сможет сдать мочу. Однако врач этот момент проигнорировал и тем самым нарушил положение приказа Минздрава России, где прописано, что если в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование освидетельствуемый заявляет о невозможности сдать мочу, производится отбор крови из поверхностной вены в объеме 15 мл в две пробирки объемами 10 мл и 5 мл. (см. п. 6 Правил проведения химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании).

Организм у всех разный, поэтому подобные ситуации законом предусмотрены. В нашем случае врач выдал сотруднику полиции справку, согласно которой гражданин был освидетельствован по направлению инспектора ГИБДД и от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения он отказался. Причем ссылался специалист как раз на то, что Виктор не сдал биологический объект мочу. На основании справки инспекторами ГИБДД был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Конфликт противоречий

Получается, что специалист, выдавший справку, в своем заключении противоречил сам себе. В акте медицинского освидетельствования он указал, что состояние опьянения не установлено. Налицо два взаимоисключающих фактора. Существует только три вида медицинских заключений: состояние опьянения либо установлено, либо не установлено, либо гражданин от медицинского освидетельствования отказался. Если врач пришел к выводу, что освидетельствуемый трезв, значит процедура была проведена полностью. Так что ни о каком отказе в принципе не могло быть и речи. Кроме того, человек сдал другой биологический объект, как и предусмотрено приказом Минздрава.

Как бы там ни было, на Виктора составили административный материал и передали дело в суд.

Нашей основной задачей было доказать, что водитель не смог сдать мочу на исследование в силу имеющегося у него заболевания. Соответственно, надо было предоставить подтверждающие данный факт медицинские документы, а также, в случае необходимости, допросить врача-уролога о симптомах заболевания Виктора.

Примечательно, что о болезни Виктора упоминали не только свидетели (жена), но и сами сотрудники ДПС. В частности, допрошенный судом инспектор пояснил, что водитель не сдал мочу, поскольку страдал определенным заболеванием. То есть в курсе ситуации был не только врач, но и полицейские, которые сопровождали Виктора на медосвидетельствование в больницу. Я поражен тем, что действительно трезвый человек готов пройти все необходимые процедуры, о чем свидетельствует сделанная инспекторами видеозапись, но при этом его все равно привлекают по статье 12.26 КоАП РФ. Это же явная натяжка.

Удивительное рядом

На мой взгляд, это очередной случай самонадеянности и веры в свою безнаказанность со стороны отдельных представителей ГИБДД, которые считают, что, если они остановили машину, водитель непременно должен плясать под их дудку. Не стоит сбрасывать со счетов и действия врача, который пошел на поводу у полицейских. Для меня так и осталось загадкой, зачем сотрудник медучреждения сначала выдал справку об отказе Виктора пройти процедуру, а затем в тот же день направил его кровь на химико-токсикологическое исследование, результат которого также был отрицательным.

Рассмотрев доводы сторон и доказательства по делу, суд пришел к выводу, что производство по делу необходимо прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Однако для Виктора борьба на этом не окончилась. Насколько мне известно, сейчас он обратился с исковым заявлением в суд и намерен взыскать с казны потраченные им средства за эвакуацию авто, а также компенсировать моральный вред. Перспектива положительного разрешения дела велика, поскольку мировой судья, вынося решение, счел неправомерным составление протокола об административном правонарушении в отношении героя нашей истории».