MG предложит электрический внедорожник eZC уже осенью

MGG Cars осенью 2019 года планирует представить электрический внедорожник eZC

Известный китайский бренд MG Cars намерен выпустить электрический внедорожник под названием eZC. Премьера бензиновой модификации состоялась в минувшем году, однако уже к нынешней осени предложат электрическую модель.

В свою очередь, мощность электрической установки компактного внедорожника составит порядка 146 л.с. Пока производитель не раскрывает характеристики и ходовые возможности автомобиля. Однако эксперты предполагают, что здесь на полном заряде батареи станет возможным проехать до 431 км без подзарядки.

Потенциальные покупатели интересуются ориентировочным ценником на данный автомобиль, однако пока разработчики умалчивают эти сведения вплоть до начала продаж. Напомним, первое поколение внедорожника MG ZS появилось в продаже с 2017 года.

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