В России насчитывается более 267 тысяч пикапов

В России насчитывается более 267 тысяч пикапов
Март 10 11:02 2019

«АВТОСТАТ» опубликовал рейтинг популярных пикапов в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в собственности жителей РФ находится 267,4 тыс. пикапов (на 1 января 2019 года). Это составляет лишь 0,6% всего российского парка легковых автомобилей. Самый распространенный пикап в нашей стране – Toyota Hilux, обладателями которого являются 79,2 тыс. россиян.

Toyota Hilux 2015

Отметим, что на эту модель приходится 29,6% всех пикапов, имеющихся в России. Второе место в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200 с показателем 60,2 тыс. зарегистрированных экземпляров (доля – 22,5%). С большим отставанием тройку лидеров замыкает УАЗ «Пикап» (29,4 тыс. шт.), которому принадлежит 11% российского парка пикапов.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных пикапов в РФ также входят: Volkswagen Amarok (16,2 тыс. шт.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс. шт.), Ford Ranger (11,8 тыс. шт.), Nissan Navara (11,5 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7,1 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и Toyota Tundra (5,8 тыс. шт.).
Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Автостатпикапы в России
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

LADA Vesta и LADA XRAY берут в такси

LADA Vesta и LADA XRAY берут в такси 0

X-Trail для настоящих джедаев

X-Trail для настоящих джедаев 0

10 кг отходов кофе – это примерно 2 л биотоплива

10 кг отходов кофе – это примерно 2 л биотоплива 1