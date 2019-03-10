В России насчитывается более 267 тысяч пикапов

«АВТОСТАТ» опубликовал рейтинг популярных пикапов в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в собственности жителей РФ находится 267,4 тыс. пикапов (на 1 января 2019 года). Это составляет лишь 0,6% всего российского парка легковых автомобилей. Самый распространенный пикап в нашей стране – Toyota Hilux, обладателями которого являются 79,2 тыс. россиян.

Отметим, что на эту модель приходится 29,6% всех пикапов, имеющихся в России. Второе место в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200 с показателем 60,2 тыс. зарегистрированных экземпляров (доля – 22,5%). С большим отставанием тройку лидеров замыкает УАЗ «Пикап» (29,4 тыс. шт.), которому принадлежит 11% российского парка пикапов.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных пикапов в РФ также входят: Volkswagen Amarok (16,2 тыс. шт.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс. шт.), Ford Ranger (11,8 тыс. шт.), Nissan Navara (11,5 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7,1 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и Toyota Tundra (5,8 тыс. шт.).

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