Lamborghini Squadra Corse представило Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019

Спортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse представило Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019

Huracán Super Trofeo Evo Collector– специальная версия гоночного суперкара, принимающего участие в чемпионате моносерии Lamborghini. Презентация нового суперкара проходила в Женеве на заводе и одновременно в штаб-квартире часового дома Roger Dubuis Manufacturer, являющегося партнером Lamborghini Squadra Corse с 2017 года.

Суперкар получил новую черно-желтую ливрею: кузов выполнен из углеволокна матового черного цвета, а золотые детали переднего бампера, капота, боковых панелей, диффузора и заднего плавника подчеркивают непревзойденную аэродинамику Huracán Super Trofeo Evo. Характерной особенностью крышы спорткара является графика с элементами механизма Excalibur Huracán Performante — новейшей модели часов Roger Dubuis, выпущенной в честь суперкаров Lamborghini вслед за культовыми часами Excalibur Aventador S.

Дизайн деталей часового механизма напоминает очертания двигателей V10 мощностью 640 л.с спорткаров Huracán Performante и его версии Super Trofeo. Окантовка циферблата выполнена в форме «X» и схожа с рамой, защищающей двигатели суперкаров Lamborghini.

Оформление задней части корпуса новой модели часов, выпущенной лимитированной коллекцией в 88 экземпляров, отражает неповторимый образ колесных дисков суперкаров Lamborghini. Дизайн головки механизма завода вдохновлен силуэтом болта центрального крепления колес суперспорткара.

Соглашение о партнерстве между Lamborghini Squadra Corse и Roger Dubuis было заключено в 2017 году и основано на общей философии брендов — страсть к созданию совершенных механизмов, постоянный поиск инновационных решений, а также стремление создавать продукты, отличающиеся уникальным дизайном и высочайшим мастерством исполнения.

Синергия двух компаний не ограничивается выпуском продукции. В рамках партнерства стало возможным использование уникального опыта для привлечения клиентов с разными сферами интересов, но объединенных общей приверженностью к динамике и утонченному часовому искусству.