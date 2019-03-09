Lamborghini Squadra Corse представило Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019

Huracán Super Trofeo Evo Collector– специальная версия гоночного суперкара, принимающего участие в чемпионате моносерии Lamborghini. Презентация нового суперкара проходила в Женеве на заводе и одновременно в штаб-квартире часового дома Roger Dubuis Manufacturer, являющегося партнером Lamborghini Squadra Corse с 2017 года.
Суперкар получил новую черно-желтую ливрею: кузов выполнен из углеволокна матового черного цвета, а золотые детали переднего бампера, капота, боковых панелей, диффузора и заднего плавника подчеркивают непревзойденную аэродинамику Huracán Super Trofeo Evo. Характерной особенностью крышы спорткара является графика с элементами механизма Excalibur Huracán Performante — новейшей модели часов Roger Dubuis, выпущенной в честь суперкаров Lamborghini вслед за культовыми часами Excalibur Aventador S.
Дизайн деталей часового механизма напоминает очертания двигателей V10 мощностью 640 л.с спорткаров Huracán Performante и его версии Super Trofeo. Окантовка циферблата выполнена в форме «X» и схожа с рамой, защищающей двигатели суперкаров Lamborghini.
Оформление задней части корпуса новой модели часов, выпущенной лимитированной коллекцией в 88 экземпляров, отражает неповторимый образ колесных дисков суперкаров Lamborghini. Дизайн головки механизма завода вдохновлен силуэтом болта центрального крепления колес суперспорткара.
Соглашение о партнерстве между Lamborghini Squadra Corse и Roger Dubuis было заключено в 2017 году и основано на общей философии брендов — страсть к созданию совершенных механизмов, постоянный поиск инновационных решений, а также стремление создавать продукты, отличающиеся уникальным дизайном и высочайшим мастерством исполнения.
Синергия двух компаний не ограничивается выпуском продукции. В рамках партнерства стало возможным использование уникального опыта для привлечения клиентов с разными сферами интересов, но объединенных общей приверженностью к динамике и утонченному часовому искусству.
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