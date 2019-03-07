Новый Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC – элегантность, комфорт и безопасность

Свобода в самом прекрасном своём проявлении – именно это олицетворяет автомобиль GLC с момента своего дебюта осенью 2015 г. Как и его предшественники, данный внедорожник сочетает в себе наилучшие ходовые качества – как на дорогах, так и на бездорожье – с высокой вместительностью, функциональностью и комфортом. Кроме того, в новейшем своём поколении он отличается усовершенствованным передовыми технологиями, выразительным дизайном, сетевой интеграцией и информационно-развлекательной системой самого современного уровня.

Тем самым автомобиль GLC в очередной раз доказывает, насколько элегантно и уверенно присущие бренду безопасность и интеллектуальная гибкость могут создавать успешное одно целое. Результатом этого стал автомобиль класса SUV, задающий новые стандарты как на дорогах, так и за их пределами.

Обладая выразительной внешностью, новой концепцией управления, инновационными вспомогательными системами и новой палитрой двигателей, автомобиль GLC предлагает самое лучшее из мира Mercedes-Benz. Дизайн его экстерьера подкупает своим широким и спортивным обликом.

Чётко выраженный облик этого автомобиля как настоящего внедорожника формируют мускулистые поверхности и такие эффектные детали, как хромированные элементы, которые теперь на серийной основе применяются на всём протяжении от передней до задней части кузова, а также задние фонари в новом дизайне и энергично вычерченная решётка радиатора.

В салоне же последовательное единство образуют роскошь и дружелюбность по отношению к пользователю: качество исполнения демонстрирует привычно высокий уровень, а информационно-развлекательная система располагает мультимедийными дисплеями с большей диагональю и сенсорным экраном.

Кроме того, мультимедийная система MBUX – Mercedes-Benz User Experience новейшего поколения впечатляет своими интуитивно понятными и разнообразными способами управления – такими, как сенсорное управление, управление посредством жестов и усовершенствованное голосовое управление. Значительно расширились и возможности вспомогательных систем, в частности, за счёт добавления функции предупреждения при выходе, функции формирования коридора для проезда спасателей и функции экстренного торможения при приближении к концу пробки.

На рынок новый GLC выходит в середине 2019 г., будучи оснащён новыми бензиновыми и дизельными двигателями Mercedes-Benz самого последнего поколения, которые отличаются увеличенной мощностью и повышенной экономичностью; позднее в этом году линейка его модификаций расширится.

Ключевые усовершенствования автомобиля GLC

• Инновационная телематика MBUX: данная комбинация из мультимедийного дисплея с управлением через его сенсорный экран, маршрутной навигации с дополненной реальностью, интеллектуального голосового управления через переговорную кнопку либо через произнесение ключевой фразы «Привет, Мерседес!», сетевой интеграции и пользовательского интерфейса делает теперь и GLC автомобилем, оснащённым по последнему слову техники.

• Двигатель: GLC получает четырёхцилиндровые двигатели следующего поколения – как бензиновые, так и дизельные, отличающиеся повышенной мощностью при значительном уменьшении расхода топлива.

• Усовершенствованные вспомогательные системы: Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и активная система помощи в рулевом управлении оказывают водителю ещё более комфортную поддержку в деле соблюдения безопасного интервала и в рулевом управлении, так что скорость в поворотах и при приближении к перекрёсткам регулируется теперь автоматически. Угрозу столкновения можно уменьшить за счёт функции поворота активной системы экстренного торможения, которая инициирует торможение в случае, если водитель не заметил встречное движение при повороте через встречную полосу.

Дизайн экстерьера: выразительная внешность

Современность, сила и разносторонность – вот что олицетворяет дизайн автомобиля GLC. Язык форм автомобиля GLC, следуя философии дизайна «Чувственной простоты», делает наглядным продуманное взаимодействие эстетичности, маневренности и интеллектуальности. Его внешность стала в целом более спортивной, хромированные элементы на серийной основе используются на всём протяжении от передней до задней части кузова.

Чётко выраженный облик этого автомобиля как внедорожника формируют выразительные линии, мускулистые поверхности и эффектные детали. Уже при первом взгляде на переднюю часть кузова ощущается эмоциональность, представительность и внушительность облика данного автомобиля. Особенно запоминающимся это выраженное в дизайне послание делают применяемые на серийной основе светодиодные фары головного освещения повышенной мощности с «факелом» дневных ходовых огней, а также энергично вычерченная решётка радиатора с динамичной формой двойных ламелей и ромбовидной решёткой.

Линия исполнения AMG Line впечатляющим образом подчёркивает динамичный облик GLC – с помощью хромированной решётки радиатора в «бриллиантовом» стиле и переднего бампера в характерном для AMG дизайне, а также интегрированных в задний бампер патрубков глушителей с насадками угловатой формы. Данная линия исполнения наряду со спортивными сиденьями, отличающимися более высокими боковинами, комплектуется также оптимальной комбинацией разноразмерных шин для дисков диаметром от 19 до 20 дюймов (зависит от рынка).

Серийно устанавливаемые светодиодные фары повышенной мощности стали меньше по размеру и располагаются более горизонтально, их контур заметно изменился: так, выполненные в форме «факела» дневные ходовые огни «дошлифовывают» дизайн, гарантируя большую узнаваемость светового «отпечатка» Mercedes-Benz. В качестве опции предлагаются полностью светодиодные фары головного освещения с технологией MULTIBEAM.

В облике задней части кузова атлетичная трактовка находит своё продолжение за счёт полностью переработанного заднего бампера и насадок патрубков глушителей. Полностью светодиодные задние фонари в новом дизайне также формируют свой неповторимый световой «отпечаток» – с характерными для внедорожников Mercedes-Benz «кубиками», выполненными в виде контурного освещения с подсветкой сзади. В целом язык форм задней части кузова подчёркивает спортивный характер данного поколения автомобилей GLC, причём не в последнюю очередь благодаря дизайну бампера с насадками патрубков глушителей и хромированной защите кузова снизу в стиле, характерном для автомобилей класса SUV.

Дизайн интерьера: интеллектуальность плюс эргономичность

Благородные материалы, прецизионное исполнение деталей и плавные формы – вот что характеризует интерьер автомобиля GLC. Он отличается плавными поверхностями в сочетании с чёткими линиями и завораживающими пропорциями. Интерьер стандартной линии исполнения (Base Line) выдержан в чёрном цвете.

Облик центральной консоли определяет элегантный декоративный элемент, который предлагается в исполнении «рояльный лак» либо в одном из двух новых вариантов исполнения из дерева – «дуб пористый» и «грецкий орех». Дизайн декоративных элементов из натурального дерева на центральной консоли свидетельствует о высочайшем искусстве ручной работы.

Многофункциональное рулевое колесо отличается полностью переработанным дизайном. Благодаря своим эффектным спицам оно вызывает ощущение ещё большей спортивности. Кроме того, возможность управлять с него активной системой поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и его сенсорные кнопки Touch Control для управления комбинацией приборов и мультимедийной системой, а также акустическая обратная связь знаменуют собой явный шаг в направлении будущего.

Посредством многофункциональной сенсорной панели на центральной консоли, пришедшей на смену поворотно-нажимному переключателю, пользователь управляет теперь функциями телематики с помощью жестов одним или сразу несколькими пальцами (так называемый мультитач). Являясь альтернативой голосовому управлению, она предлагает дополнительную возможность вводить буквы, цифры или специальные символы рукописным способом. Причём поверхность сенсорной панели даёт не только чёткую тактильную, но и акустическую обратную связь.

Управление комфортом ENERGIZING: удобство сетевой интеграции

Прибывать в пункт назначения после продолжительной поездки в более бодром состоянии: предлагаемое в качестве опции управление комфортом ENERGIZING способствует тому, что различные системы в автомобиле связываются друг с другом, чтобы создать для путешествующих оптимальную среду. Учитываются здесь такие параметры, как: световое и музыкальное настроения, климат-контроль, подходящие музыка/видео, а также функция массажа, подогрев и вентиляция сидений.

При этом фитнес-тренер ENERGIZING COACH использует данные, поступающие от автомобиля и внешних условий, чтобы рекомендовать одну из программ, учитывая конкретную ситуацию и индивидуальные особенности. Если будет использоваться подходящее носимое устройство Garmin®, то такие персональные показатели, как уровень стресса или качество сна, сделают эту рекомендацию точнее.

MBUX: интуитивно понятное управление

Продуманность, эргономичность, комфортабельность – именно этим руководствовались разработчики, совершенствуя систему управления и индикации для автомобиля GLC. Причём в фокусе их внимания находилось взаимодействие пользователя с автомобилем и его функциями посредством жестов, прикосновений либо системы голосового управления.

Возможным это стало благодаря телематике новейшего поколения, системе MBUX – Mercedes-Benz User Experience, которая отличается интуитивной логикой и целым набором способов управления. Да и в целом согласованная работа дисплеев с сенсорным управлением, маршрутной навигации с дополненной реальностью, интеллектуального голосового управления и пользовательского интерфейса позволяет говорить о по-настоящему новых стандартах.

Для взаимодействия с информационно-развлекательной системой автомобиля GLC доступно в совокупности пять разных возможностей:

• посредством сенсорного управления на мультимедийном дисплее в центре;

• с помощью сенсорных кнопок Touch Control на многофункциональном рулевом колесе;

• через многофункциональную сенсорную панель на центральной консоли;

• через голосовое управление, активируемое на выбор либо переговорной кнопкой на рулевом колесе, либо произнесением ключевой фразы «Привет, Мерседес!».

Необходимая водителю информация отображается на двух дисплеях высокого разрешения. Комбинация приборов доступна в опциональном варианте с диагональю 12,3 дюйма, а мультимедийный дисплей, который устанавливается свободностоящим по центру, предлагается в двух вариантах – 7-дюймовом с разрешением 960 x 540 пикселей и размером 10,25 дюйма с разрешением 1920 x 720 пикселей.

На выбор доступны три индивидуальных стиля отображения, с учётом настроения или интерьера: «Классический» является усовершенствованной версией классического стиля отображения, «Спорт» – это богатая контрастами тема хай-тека, «Прогрессивный» же стиль является минималистичной визуализацией современности. При этом кристально чёткая графика подчёркивает понятность интуитивной структуры управления. Нововведением является здесь сенсорное управление мультимедийного дисплея, а также сенсорные кнопки Touch Control на многофункциональном рулевом колесе для управления комбинацией приборов и мультимедийной системой.

Ещё одним органичным способом управления мультимедийной системой является интерьер-ассистент. В этом случае видеокамера в потолочной панели управления отслеживает движения руки, приближающейся к сенсорному экрану либо сенсорной панели на центральной консоли. При этом система различает жесты водителя и переднего пассажира, соответствующим образом изменяя изображение на мультимедийном дисплее путём выделения или увеличения конкретных элементов.

Подсветка для чтения тоже может включаться и выключаться через бесконтактное ручное управление. Для этого свет в потолочной панели управления следует за движением, например, когда водитель начинает что-то искать на переднем пассажирском сиденье. Помимо этого, предусмотрена возможность задать в системе определённый жест для управления любимой функцией мультимедийной системы.

Благодаря усовершенствованному голосовому управлению процесс управления стал для пользователя ещё более удобным и естественным. Посредством голосовых команд водитель может инициировать зачитывание вслух поступивших SMS-сообщений, управлять аудиосистемой и другими функциями автомобиля, например, системой климат-контроля.

Причём система не требует заучивания наизусть определённых команд: так, например, желаемый адрес или вопрос о погоде пользователь волен формулировать спонтанно. Появилась теперь ещё одна возможность – активировать голосовое управление произнесением ключевой фразы «Привет, Мерседес!»; кроме того, на рулевом колесе для этой же цели предусмотрена переговорная кнопка.

Новшеством в GLC стало использование на серийной основе функции запуска KEYLESS-GO с кнопкой Start-Stop, выполненной в напоминающем турбину дизайне, а также возможность активировать вспомогательные системы через мультимедийный дисплей. Режимы движения пользователь выбирает через переключатель DYNAMIC SELECT на центральной консоли. На мультимедийном дисплее будут отображаться различные режимы движения – в зависимости от комплектации автомобиля.

Причём водитель может выбирать между различающимися, заранее сконфигурированными режимами движения и режимом «Индивидуальный», который он может настроить сам. В зависимости от варианта привода и подвески будет доступно пять либо семь режимов. Наряду с режимами «Комфорт», «ЭКО», «Спорт», «Спорт+» и «Индивидуальный» для индивидуализации характеристики рулевого управления, подвески или двигателя, при заказе технического пакета Offroad добавятся ещё два режима – Offroad и Offroad +.