Nissan представляет модели e-POWER в Европе

С 2022 года будет серийно выпускаться кроссовер IMQ оснащенный электрифицированным приводом

Компания Nissan представила концептуальный кроссовер IMQ с отмеченной наградами системой привода e-POWER и объявила о том, что этот электрифицированный привод будет предлагаться и в Европе.

«Эта технология будет предлагаться на рынках Европы с 2022 г.», — сказал на Международном автосалоне в Женеве Роель де Ври (Roel de Vries), корпоративный вице-президент Nissan.

Система e-POWER привлекла огромный интерес потребителей в Японии и позволила модели Nissan Note стать бестселлером среди новых автомобилей. Сочетание в системе e-POWER электропривода с бензиновым мотором, подзаряжающим аккумуляторную батарею, обеспечивает автомобилю отличную динамику разгона при крайне низком расходе топлива.

Использование этой технологии в Европе усилит лидерские позиции Nissan в области электромобилей в данном регионе, где Nissan LEAF уже сейчас является самым продаваемым автомобилем с электрическим мотором.

Развивая успех модели LEAF, система e-POWER и другие новые технологии будут представлены в Европе на бестселлерах от Nissan в последующие три года. К 2022 году объем продаж электромобилей Nissan увеличится в пять раз, благодаря чему сегмент электрифицированных автомобилей на рынке удвоится.

«Уже сейчас Nissan является мировым лидером в области передовых технологий для массовых электромобилей, — сказал г-н де Ври. — Благодаря технологии e-POWER, которая появится на дорогах Европы в ближайшие два года, мы принесем преимущества Nissan Intelligent Mobility большему количеству клиентов и продолжим движение в направлении к миру с нулевым уровнем вредных выбросов и нулевой смертностью на дорогах».

Концептуальный кроссовер IMQ с полным приводом и системой e-POWER, представленный на Женевском мотор-шоу, демонстрирует новейшие технологии и передовой дизайн. Он отражает роль Nissan — первопроходца и лидера в области кроссоверов. Яркий облик IMQ изменяет представления о том, каким может быть компактный европейский кроссовер.

Система e-POWER включает в себя бензиновый двигатель, генератор, инвертор, высоковольтную батарею и электродвигатель. Используемый исключительно для зарядки аккумуляторной батареи, бензиновый двигатель всегда работает на оптимальных оборотах. Благодаря этому обеспечиваются минимальный расход топлива и количество вредных выбросов по сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания.

e-POWER уже используется на моделях Note и Serena в Японии. Более 70% продаваемых автомобилей Note и почти половина автомобилей Serena в стране являются версиями с e-POWER.

Лидерство Nissan в области электрифицированных автомобилей подчеркивается новостью, обнародованной сегодня: полностью электрических автомобилей Nissan LEAF в мире продано уже 400 000. Это самый продаваемый электромобиль на планете. Начиная с завтрашнего дня (6 марта 2019 г.), Nissan LEAF e+ с новой батареей увеличенной ёмкости можно будет заказать через европейские веб-сайты Nissan.

Более 3000 клиентов уже заказали 62-кВт×ч LEAF всего через месяц после его глобального дебюта.

На центральные позиции также вышла система Nissan Energy. Портативная, водонепроницаемая батареяNissan Energy ROAM будет представлена к концу этого года. В ROAM будут использоваться ячейки от использованных батарей LEAF. Эта батарея будет иметь отдачу 700 Вт×ч и мощность 1 кВт.