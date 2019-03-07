Дебют новой линейки Goodyear Eagle F1 SuperSport на Женевском международном автосалоне 2019 года

Новая линейка шин Goodyear Eagle F1 представлена на автосалоне в Женеве

Goodyear представляет линейку флагманских шин, анонсированных в конце прошлого года, на Международном автосалоне в Женеве 2019 года. Участникам и гостям автосалона будут представлены модели Goodyear Eagle F1 SuperSport, Eagle F1 SuperSport R и Eagle F1 SuperSport RS.

В шинах используются инновационные технологии и формулы состава резиновой смеси, значительно сокращающие тормозной путь и время прохождения круга. В дополнение новые флагманские шины повышают управляемость по таким критериям, как обратная связь от рулевого управления в повороте, эффективность торможения или старта с места.

Линейка Goodyear SuperSport

В разработке линейки Eagle F1 SuperSport для обеспечения управляемости и высокого уровня сцепления с поверхностью использован опыт Goodyear в создании гоночных шин. Реакцию на изменение направления движения обеспечивают жесткие ребра протектора, а закрытый рисунок из мощных блоков, использованный в плечевой зоне, повышает возможность контроля при смещении массы на колесо в поворотах. Сверхжесткая конструкция боковины дополнительно улучшает управляемость, не нанося ощутимого ущерба комфорту. Хотя линейка шин ориентирована на использование на сухом покрытии, разработчики Goodyear интегрировали в конструкцию инновационные решения, улучшающие характеристики шин на мокрой дороге. Так, в протекторе использованы сложные комбинации элементов, в которых внешние секции, оптимизированные для сухого покрытия, соединены с тремя центральными сегментами, рассчитанными на создание эффективного сцепления с влажной трассой. Это позволяет водителям безопасно преодолевать повороты на сухих дорогах, сохраняя при этом исключительные характеристики торможения и управляемости на мокром покрытии.

Модификация Eagle F1 SuperSport R обеспечивает еще более высокий уровень сцепления и управляемости на треке и дорогах общего пользования. Повышенное сцепление обеспечивает использованный для создания протектора состав резиновой смеси, который обладает высоким коэффициентом трения. Применение данного состава повышает эффективность сцепления шин с сухой поверхностью, в то время как превосходную устойчивость в поворотах обеспечивают перемычки во внутренней канавке рисунка протектора, снижающие деформацию блоков под действием экстремальных сил. Точность рулевого управления и обратная связь также были улучшены за счет оптимизации пятна контакта шины для более равномерного распределения давления.

Модификация Eagle F1 SuperSport RS в наибольшей степени рассчитана для гонок на треке, при этом шины подходят и для дорог общего пользования. Специальный гоночный состав резиновой смеси, использованный при создании протектора, обеспечивает максимальный уровень сцепления и максимальную эффективность на сухом покрытии.