Компания BMW приняла решение полностью отказаться от минивэнов

Минивэны 2-й серии Active Tourer (5 мест) и Gran Tourer (7 мест) не получат своих новых поколений. Вместо этого, баварская компания постарается перевести любителей минивэнов на кроссоверы.

С переднеприводной платформой, 3-цилиндровыми двигателями и кузовом минивэна, 2-й серия в 5-местном исполнении Active Tourer и 7-местном Gran Tourer не является самой популярный моделью BMW. В то время как маленькие роскошные минивэны не являются новинкой на нынешнем авторынке, учитывая, что Mercedes продает B-класс с 2005 года, баварцы начали осваивать этот сегмент только в 2014 году. Но тем не менее, вместо еще одного минивэна, компания Mercedes представила еще один компактный кроссовер GLB.

Вице-президент по управлению продуктами BMW Питер Хенрих говорит, что 2-ая серия Active Tourer и Gran Tourer не получат новые поколения.

Говоря с журналистами издания Autocar, он объяснил, что эти два MPV (минивэна) «не в центре того, что означает наш бренд», добавив, что BMW постарается перевести фанатов этих моделей на большие и вместительные кроссоверы.

Он также отметил, что Active Tourer и Gran Tourer привели новых покупателей к марке BMW, но все же они не получат прямой замены, по крайней мере, в обозримом будущем. Вы по-прежнему сможете приобрести их в течение пары лет – эти минивэны были обновлены только в прошлом году. По итогам 2017 года, объем продаж этих авто упал до 85 255 единиц, а в 2018 году – до 68 367. Пока что в этом году спрос снизился по сравнению с январем-апрелем 2018 года, поэтому легко понять, почему MPV перестали быть такими важными для компании, как несколько лет назад.

Как BMW может убедить покупателей пересесть с минивэнов на кроссоверы? Один из вероятных сценариев – пойти по пути Mercedes и добавить дополнительный ряд к кроссоверу X1 для третьего поколения модели. Это займет некоторое время, так как кроссовер начального уровня был обновлен менее месяца назад, поэтому замена не должна производиться еще 2-3 года.

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