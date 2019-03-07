700 000 Логанов купили россияне

С начала производства в 2005 году в России произведено и реализовано более 700 000 автомобилей Renault Logan.

В 2014 году дебютировало второе поколение легендарного седана Logan: автомобиль получил новый дизайн, современное оборудование, среди которого климат-контроль, обогрев лобового стекла, мультимедийная система Media Nav, парктроник и круиз-контроль с ограничителем скорости. При этом седан сохранил все сильные стороны своего предшественника: энергоемкую и выносливую подвеску, вместительный салон, просторный багажник и отличное соотношение цена/качество.

Летом 2018 года Renault Россия начала продажи обновленного Logan, который получил новую современную головную оптику, оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера, выполненные согласно глобальной дизайн-стратегии Renault. Стильный внешний вид нашел продолжение и в дизайне интерьера. На обновленные Logan устанавливается новое рулевое колесо c улучшенной эргономикой, подстаканники на центральной консоли стали шире и глубже, что позволяет надежно фиксировать стаканы и бутылки объемом 0,33 л и 0,5 л соответственно.

Благодаря новым полезным опциям, ежедневные поездки на обновленном Logan стали еще более простыми и приятными: лючок бензобака с дистанционной системой открытия из салона, левый подрулевой переключатель с функцией троекратного включения указателей поворота при легком касании, индикатор отображения температуры двигателя на дисплее. Также для пассажиров заднего ряда, начиная с комплектации Life, добавлена розетка 12 В.

Осенью Renault Россия представила новый кросс-седан Logan Stepway – автомобиль для тех, кого привлекает комфорт и эстетика линий седана, при этом он дает больше свободы в передвижениях. В новом Renault Logan Stepway легендарная надежность встречается с ярким стилем и характером кроссовера.

Модель отличает яркий внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова 360° и высокий дорожный просвет до 195 мм. Кроме того, модель оснащена новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay.

Помимо системы дистанционного запуска двигателя Renault Start, сделать поездки приятными и комфортными позволяют такие необходимые опции, как климат-контроль и обогрев лобового стекла по всей поверхности, подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, кондиционер, задние парктроники и многое другое.

Специально для любителей комфортных поездок по городу Renault предлагает для Logan новую серию Stepway City, которая оснащается современной автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.).

Серия Stepway City отличается хорошими показателями по разгону, по сравнению с ближайшими конкурентами. При этом расход топлива в отличие от классических автоматов находится на уровне механических трансмиссий. Расход на Logan Stepway City составляет всего 6,7 л/100 км в смешанном цикле против 6,8 л/ 100 км у Logan Stepway с механической коробкой передач.

Renault Logan популярен не только в России, но и по всему миру: с 1998 года продано уже более 3 632 827 автомобилей Logan. Россия является лидером продаж Logan, опережая такие крупные рынки для модели, как Румыния и Бразилия.