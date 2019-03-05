Bentley выпускает коллекционную версию нового Continental GT

Bentley покажет в Женеве Continental GT Number 9 Edition от ателье Mulliner

Continental GT Number 9 Edition от ателье Mulliner — самый роскошный автомобиль Gran Turismo в мире — отличается особым набором уникальных и эффектных элементов, прославляющих блистательное гоночное прошлое Bentley. Специалисты ателье Mulliner из Крю (Англия) создадут вручную всего 100 экземпляров эксклюзивного Continental GT.

Number 9 Edition от Mulliner — это дань памяти сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину, одному из первых Bentley Boys 1920-х и 30-х годов. Сэр Биркин был клиентом Bentley, инвестором и гонщиком, полным энтузиазма, предпринимательского духа и амбиций. Результатом его целеустремленности стал 4,5-литровый Blower.

Bentley Blower No9 с турбонаддувом был тем самым автомобилем, на котором сэр «Тим» Биркин участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. Он заказал серию автомобилей Bentley 4 ½ Litre с турбонагнетателем, который разработал инженер Амхерст Виллиерс (Amherst Villiers). После установки турбонагнетателя мощность двигателя увеличилась со 110 до 175 л.с. Эффектный зеленый автомобиль снискал себе славу культового гоночного Bentley довоенных лет.

Серия Number 9 Edition от Mulliner отличается эмблемами «No.9» и «девяткой» на решетке радиатора. На выбор предлагают два цвета кузова, зеленый Viridian или черный Beluga, 21-дюймовые 10-спицевые колесные диски того же цвета, а также набор Blackline и кузовные элементы из карбона.

Для интерьера лимитированных автомобилей Number 9 Edition от Mulliner можно выбрать кожу легендарных оттенков Cumbrian Green или Beluga с еще более глянцевой поверхностью сидений, панелей дверей и в других частей салона. Подголовники и дверные панели украшает тисненый логотип «В», такой же, как и на дверях автомобиля Blower 1930 года выпуска.

На уникальной передней панели использовано специальное покрытие Engine Spin центральной консоли. Покрытие Engine Spin, также известное как «шлифованный алюминий», широко использовалось в отделке гоночных автомобилей и самолетов в 1920-х и 1930-х годах из-за его низкой светоотражающей способности.

Центральную консоль украшают эксклюзивные часы марки Jaeger. Эти часы стали результатом партнерства между ателье Mulliner и британским часовым брендом. Они созданы по мотивам циферблата оригинального Blower No.9 и изготовлены по тем же технологиям, что и часы гоночных автомобилей прошлого века.

Устанавливаемый в Continental GT революционный поворотный дисплей дополнен новым артефактом Bentley Blower. Каждый Continental GT Number 9 Edition от Mulliner несет в себе частицу легендарного автомобиля Биркина Blower No9, участвовавшего в гонке «24 часа Ле-Мана» 1930 года, — деревянную вставку из сиденья, которое было заменено во время реставрации автомобиля. Эту частицу истории поместят в середину панели приборов поворотного дисплея каждого юбилейного автомобиля.

Каждый из ста автомобилей получит покрытые 18-каратным золотом рукоятки дефлекторов, выполненные в стиле регистров органа, как на Blower No.9, и накладки порогов с надписью «1 of 100» («Один из 100»).

Празднование столетия Bentley

10 июля 2019 года компания Bentley отпразднует свое столетие. Начиная с самого первого прототипа, созданного в лондонских конюшнях, и заканчивая современными феноменально мощными автомобилями с изысканной отделкой, компания Bentley задает тенденции в сегменте роскошных автомобилей. У.О. Бентли основал компанию, чтобы создавать быстрые автомобили, хорошие автомобили, лучшие в своем классе. Этим принципом компания Bentley Motors руководствуется и по сей день.

Созданная с особой тщательностью коллекция дизайнерских решений для экстерьера и интерьера воплощает столетнюю историю марки в каждом автомобиле Bentley, изготовленном в 2019 году. Автомобили украшают эмблемы на капоте, крышке багажника и в ступичных колпачках колесных дисков со специальным металлическим покрытием Centenary Gold вокруг литеры «В» на логотипе. Эмблемы на капоте и крышке багажника также дополнены надписью с датами «1919–2019».

При открывании двери включается подсветка в наружных зеркалах, проецируя на землю символ Bentley, а на новых накладках порогов высвечиваются две знаковые даты. Крылья Bentley и литера «В» на рулевом колесе и рукоятке селектора КПП, как и литера «В» на брелоке для ключей, украшены деталями Centenary Gold.

Новый Continental GT — атлетичный и выразительный

Новый Continental GT сочетает в себе впечатляющую динамику с роскошью отделки, выполненной вручную, и современными технологиями.

Легкий, быстрый и еще более комфортный и плавный Continental GT с двигателем W12 TSI разгоняется от 0 до 100 км всего за 3,7 секунды, развивает максимальную скорость 333 км/ч и может проехать без дозаправки более 800 км.

АтельеMulliner — уникальное явление в мире дизайна

Ателье Mulliner воплощает в жизнь требования самых взыскательных клиентов Bentley. Здесь можно реализовать любые персональные пожелания, мастера Mulliner создают абсолютно уникальные Bentley по индивидуальным заказам.

История Mulliner уходит корнями в 1500 годы — изначально компания специализировалась на изготовлении роскошных экипажей. В 1923 году на международном автосалоне в лондонском центре «Олимпия» ателье Mulliner впервые представило свою работу, выполненную для Bentley — кузов для двухместного Bentley 3 Litre. Это произошло спустя всего четыре года после основания компании Bentley Motors.

В 1953 году ателье Mulliner изготовило один из самых культовых Bentley — Continental R Type. Эта модель послужила источником вдохновения для создателей современного Continental GT. В 1957 году компания Mulliner представила автомобиль Continental Flying Spur, специальную версию Natalia Chernichenko четырехдверного седана, построенного на шасси Bentley Continental. В 1959 году ателье Mulliner официально вошло в состав Bentley Motors, открыв свои мастерские в Крю.