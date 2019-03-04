Новый Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC

Активная подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL сочетается с системой пневматической подвески AIRMATIC. Это единственная система на рынке, которая может индивидуально контролировать силу пружины и демпфирования на каждом колесе. Вместе с ROAD SURFACE SCAN и функцией наклона кривой CURVE, E-ACTIVE BODY CONTROL обеспечивает исключительный уровень комфорта. А режим качания может помочь вытащить GLE из сложных внедорожных ситуаций.

6-цилиндровый дизельный двигатель OM 656 развивает 243 кВт (330 л.с.) и крутящий момент 700 Нм в GLE 400 d 4MATIC (комбинированный расход топлива: 7,5-7,0 л / 100 км; комбинированные выбросы CO₂: 199-184 г / км. ) ¹, в то время как в GLE 350 d 4MATIC он имеет мощность 200 кВт (272 л.с.) и крутящий момент 600 Нм (комбинированный расход топлива: 7,5-6,9 л / 100 км; комбинированные выбросы CO₂: 198-184 г / км) ¹. Он также особенно чистый: благодаря улучшенной обработке выхлопных газов дополнительным катализатором SCR под полом, это первая модель Mercedes-Benz, сертифицированная по стандарту Euro 62 d, вкл. RDE level 2, который не станет обязательным для новых моделей до 1 января 2020 года.

Первой бензиновой моделью, приводимой в движение шестицилиндровым двигателем, систематически электрифицированным по технологии 48 В, является Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC (комбинированный расход топлива: 9,4–8,3 л / 100 км; комбинированные выбросы CO combined: 214–190 г / км) ² будет доступно при запуске на рынок. Его рабочие характеристики: 270 кВт (367 л.с.) и крутящий момент 500 Нм, а еще 250 Нм крутящего момента и 16 кВт / 22 л.с. доступны через EQ Boost в течение коротких периодов времени.

Новый опыт управления

MBUX – это революционный пользовательский опыт в автомобиле, касающийся трехмерной графики, интуитивно понятного управления, в том числе с помощью сенсорного экрана и голосового управления «Hey Mercedes», способности к обучению, а также таких функций, как дополненная реальность MBUX. Стандартное оборудование в GLE, с двумя большими 12,3-дюймовыми / 31,2 см экранами, расположенными рядом друг с другом, для превосходного широкоформатного вида.

Пространство для всех

новый GLE будет нести до семи пассажиров в комфорте. Его колесная база длиной более 80 мм почти на три метра (2995 мм) особенно полезна пассажирам на задних сиденьях, у которых теперь больше места для ног более одного метра. Именно здесь у нового GLE появилась первая на рынке внедорожников, предлагающая опцию: полностью регулируемый второй ряд сидений. Опционально доступен третий ряд сидений для комфортного размещения двух дополнительных пассажиров.

Скользит по воздуху Самый низкий коэффициент лобового сопротивления среди всех внедорожников на рынке – такова была цель разработки нового GLE. Это было достигнуто с помощью показателей Cd, начинающихся с 0,29 – значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью (Cd = 0,32).

Умный в хвостах Новый GLE – дебют последнего поколения систем помощи при вождении Mercedes-Benz. Уровень активной безопасности не только улучшен по сравнению с предыдущей моделью – некоторые интеллектуальные функции привода, такие как Active Stop-and-Go Assist, также не имеют параллели за сегментом внедорожника.