Geely динамично наращивает продажи

Geely реализовали 528 автомобилей за февраль 2019 года

Вслед за успешным стартом в январе, компания Geely продолжает динамично наращивать продажи: за февраль 2019 года официальные дилерские центры по всей стране реализовали 528 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (113 автомобилей) рост продаж составил 367,2%.

Увеличение продаж обусловлено качеством продукции и взвешенной ценовой политикой, которую компания ведет на российском рынке. Несмотря на рост НДС и общие тенденции рынка, Geely заморозила прошлогодние цены на всю линейку. Таким образом, россияне сохранили доступ к качественным и современным автомобилям по прежним ценам. Это клиентоориентированное решение компании, в сочетании с развитой дилерской сетью Geely, стали основными факторами роста продаж в прошлом месяце.

Кроме того, Geely предложила целый ряд программ, которые позволяют осуществить покупку на выгодных условиях. Так, кредитная программа Geely Finance1 позволяет приобрести автомобиль по выгодной ставке от 0,01% годовых. Более подробнее о гибких условиях кредитования можно узнать на официальном сайте.

Популярностью также пользуется услуга Trade-in2. При ее использовании покупатель имеет возможность стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью имеющегося автомобиля с пробегом и приобретаемого автомобиля Geely с дополнительной выгодой.

В частности, при покупке Geely Emgrand GT в трейд-ин покупатели могут получить выгоду в 200 000 рублей. По этой же программе выгода на Geely Emgrand X7 и Geely Emgrand 7 может составить 100 000 рублей. Выгода на Geely Atlas может достигать от 50 000 до 150 000 рублей в зависимости от комплектации.