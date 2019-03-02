Volkswagen представил Touareg с дизельным V8

Volkswagen Touareg нового поколения состоится в марте на Женевском автосалоне

Volkswagen Touareg нового поколения дебютировал в середине прошлого года. Тогда же было объявлено, что в недалеком будущем кроссовер получит дизельный V8, что сделает его самым мощный SUV марки, диета которого ограничивается тяжелым топливом. Итак, это самое будущее настало.

Официальная презентация новинки состоится в марте на Женевском автосалоне, но уже сейчас в Сети появились снимки авто и некоторые подробности. Чисто визуально машину отличить от оригинального «Туарега» практически невозможно: на новизну указывают разве что раздутые до 19-дюймов диски Tirano, да шильдик V8.

Сама же установка уже знакома по Audi SQ7: Volkswagen Touareg получил тот же 4,0-литровый агрегат с двумя турбонагнетателями. Его отдача составляет 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента. «Заряженный» Volkswagen T-Roc R не уступит в скорости Golf R

Такой Volkswagen Touareg может разогнаться с места до сотни всего за 4,9 секунды, а его максималка находится на показателе в 250 км/час. При этом, если верить «герою» дизельгейта, установка соответствует стандарту экологичности Euro 6d-TEMP, а значит уровень выбросов не превышает 80 мг/км.

Отметим, что данная машина является предсерийной и, формально, концептом. Но уже к маю она должна выйти на европейский рынок. По крайней мере, слухи именно таковы. В момент дебюта данную информацию уточнят представители Volkswagen.

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