Перед визитом президента туркменский Дашогуз зачистят от темных машин

В преддверии визита президента Туркменистана в Дашогуз ужестоячают требования к водителям темных машин

В городе Дашогуз, куда 4 марта собирается приехать президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, полицейские начали предъявлять претензии водителям машин темных цветов. Об этом 27 февраля сообщило издание «Хроника Туркменистана».

По словам источников издания, темные машины останавливают на улицах с 25 февраля. Полицейские говорят водителям, что в ближайшее время эксплуатация таких автомобилей в Дашогузе будет запрещена. Когда именно введут запрет, не уточняется. Но на местном рынке уже выросло число продаваемых машин темной окраски.

Ранее запрет на эксплуатацию темных автомобилей вводился в Ашхабаде. Как и большинство неофициальных запретов в Туркменистане, это требование предъявляется волнообразно. Сначала власти активно следят за соблюдением запрета, затем ситуация несколько смягчается, позднее вновь проводятся запретительные рейды.

В феврале стало известно, что в Ашхабаде в очередной раз ужесточились все требования, связанные с автомобилями. Полицейские не только отправляют на штрафстоянки темные машины, но и изыскивают предлоги, чтобы отбирать права у женщин-водителей. Кроме того, увеличена «запретная зона» для машин с провинциальными номерами. В последнее время их старались не подпускать на пять километров к столице, а сейчас — на 25 километров. Полицейские не ссылаются ни на какие нормативные акты, а объясняют свои действия лишь «распоряжениями сверху».

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