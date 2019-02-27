Ford интегрировал новые приложения в систему SYNC 3

Ford сообщил об интеграции двух новых навигационных приложений с мультимедийной системой SYNC 3

Этим приложением является Sygic Truck Navigation – лидер среди навигационных программ для профессиональных шоферов. Теперь водители фургонов смогут следовать навигационным подсказкам на большом встроенном экране мультимедийной системы Ford. Особенностью приложения является прокладывание маршрута с учетом габаритов коммерческого транспорта – Sygic Truck Navigation гарантирует, что фургон не застрянет в узком переулке или под низким мостом. Доступные оффлайн трехмерные карты успешно ведут по маршруту даже в труднодоступных местах, где отсутствует мобильная связь. В Sygic Truck Navigation можно проложить маршрут с учетом увеличенных габаритов автомобиля – такого, как Ford Transit с высокой крышей и с трейлером в сцепке, – а также маршрут для автодома со специально подобранными точками интересами, в том числе кемпингами.

Приложение what3words помогает людям быстро и с высокой точностью находить любую точку на Земле с помощью всего 3 слов. What3words представляет собой систему геокодирования, в которой вся площадь планеты поделена на квадраты со стороной 3 м, каждый из которых получил уникальный адрес из 3 слов. Например, по адресу // / gently . talents . quibble расположен стенд Ford в зале 1 на выставке в Барселоне. Благодаря интеграции с SYNC 3 при помощи функции AppLink, владельцы Ford, являющиеся пользователями приложения, смогут с большим удобством и безопасностью добраться до пункта назначения – которым может быть, например, один из входов в здание или точка сбора любителей маунтин-байка «посреди нигде», – просто произнеся вслух адрес из трех слов после активации голосового управления SYNC 3.

Мультимедийная система SYNC 3, устанавливаемая на большинство современных моделей Ford, позволяет пользоваться поддерживаемыми мобильными приложениями непосредственно с встроенного сенсорного экрана на передней панели автомобиля. Управление приложениями осуществляется с помощью голосовых команд и интуитивно понятных клавиш на рулевом колесе, что делает путешествия более безопасными и комфортными.

Клиентам Ford на отдельных европейских рынках также стала доступна интеграция с сервисом потокового воспроизведения музыки TIDAL, который принадлежит артистам и позволяет прослушивать аудио в HiFi-формате.

Системой SYNC 3 в настоящее время оснащается большинство представленных на российском рынке моделей Ford: хетчбэки, седаны и универсалы C-сегмента Ford Focus, компактные кроссоверы Ford EcoSport, среднеразмерные кроссоверы Ford Kuga, бизнес- седан Ford Mondeo и 7-местный внедорожник Ford Explorer. В России на SYNC 3 поддерживается интеграция с популярным навигационным приложением Waze и приложением для поиска и оплаты парковок ParkApp.