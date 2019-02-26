ГИБДД хочет усилить контроль за каршерингом

Контроль за пользователями каршеринга планируют усилить

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в интервью «РИА Новости», что в России необходимо усилить контроль за пользователями каршеринга.

«С каршерингом, конечно, возникает много вопросов. Одна из основных проблем заключается в том, что в такой автомобиль могут сесть совсем не те лица, которые зарегистрированы в базе данных оператора. Или не в том состоянии, которое допустимо по условиям безопасности движения»,— сказал начальник ГИБДД.

По его словам, для решения этого вопроса можно ввести сканирование лица человека, который собирается воспользоваться каршерингом, чтобы проверять наличие информации о нем в базе данных ГИБДД. Господин Черников отмечает, что «кардинально» менять что-то в использовании каршеринга в ГИБДД не собираются, но если не контролировать это, то «могут быть негативные последствия».

Москва в 2018 году заняла второе место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей каршеринга. В городе доступно 16,5 тыс. машин. Первое место с 19,8 тыс. автомобилей занимает Токио.

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением не допускать к сервису тех, кто моложе 25 лет и не имеет хотя бы трех лет стажа.

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