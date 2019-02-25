В Хабаровске началась установка дорожных знаков по новым стандартам

В Хабаровске устанавливают дорожные знаки, изготовленные по новым стандартам

В Хабаровске началась установка дорожных знаков по новым стандартам, которые введены в странах-участницах Таможенного союза Евразийского экономического союза.

Как рассказал руководитель отдела «ХабДорСнаб» Владислав Чендаков, в частности, теперь согласно ГОСТ-32945 надлежит применять металлические листы с толщиной оцинковки не менее чем в 20 микрон (ранее использовался прокат с оцинковкой в 10-12 микрон).

— Такого металла нет во всем Хабаровском крае — у нас его просто не производят. Пришлось закупать у челябинских металлургов. Договорились с ними о бесперебойных поставках. Знаки, изготовленные из него, служат вдвое дольше обычных — десять лет вместо пяти, — пояснил Владислав Чендаков.

Прочнее стала и пленка, создающая так называемую «маску» знака, то есть само изображение, видимое пешеходам и водителям. Прежде чем быть наклеенной на металлическую основу, она проходит более серьезные, чем раньше, испытания на старение и устойчивость к агрессивной окружающей среде.

— В России выпуск такой пленки пока налажен лишь в нескольких городах — из-за сложностей с сертификацией: организации, которые могут сертифицировать производство, расположены в Новосибирске и Москве, что очень сильно замедляет процесс оформления. Что до пленки, то наши поставщики находятся тоже не близко — в Москве и Санкт-Петербурге, — рассказал Владислав Чендаков.

Дорожные указатели нового образца уже можно встретить на хабаровских улицах. Наибольшим спросом у заказчиков традиционно пользуются знаки «Пешеходный переход», таблички для обозначения зоны действия знаков и мест для инвалидов, а также знаки из категории запрещающих — «Въезд запрещен», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена».

— Хочу отметить, что визуально знаки, выпущенные по новому ГОСТу, практически ничем не отличаются от старых, которые мы делали по национальному российскому стандарту. Найти отличия могут только специалисты и представители контролирующих структур, — подчеркнул Владислав Чендаков.

Отметим, «ХабДорСнаб» является пока единственным поставщиком дорожных знаков в Хабаровске. Производительность цеха предприятия составляет 30 тысяч дорожных знаков в год.

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