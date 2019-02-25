Тосно-Гаро – уникальный автобус-внедорожник времен СССР

Автобус-внедорожник 6х6 на базе ЗИЛ-157

В начале 1960‑х годов на тосненском предприятии АРЗ создали по заданию Минавтотранса РСФСР трехосный полноприводной автобус, используя элементы кузовов ЛАЗ и шасси ЗИЛ‑157.

В разных источниках его называют Тосно-Гаро или АТАРЗ‑63. В автобусе с колесной формулой 6×6 было 36 посадочных мест, мощность мотора достигала 110 л.с.

Машина развивала на шоссе скорость до 80 км/ч и могла смело съезжать на бездорожье. Однако до серийного производства автобус-вездеход так и не дошел — застрял где-то.

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