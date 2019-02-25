Было два, стало четыре: Audi вернёт в продажу plug-in гибриды

Audi представила новую линейку автомобилей plug-in гибридов

Фирма Audi анонсировала новую линейку подключаемых гибридов, которые должны прийти на смену «старым», снятым с производства из-за смены экологических стандартов. Силовые установки второго поколения получили седаны A6 и A8, лифтбек A7 Sportback и кроссовер Q5.

Audi уже несколько лет выпускает и продаёт plug-in гибриды (причём для Китая создана своя отдельная линейка), но в прошлом году компактный хэтчбек A3 Sportback e-tron и большой кроссовер Q7 e-tron исчезли с европейского рынка из-за введения экологических норм Euro 6d-TEMP и сертификационного ездового цикла WLTP. По новым стандартам эти plug-in гибриды уже не давали своим владельцам никаких налоговых преимуществ, а ведь это было главным стимулом к покупке: по старому циклу NEDC розеточные гибриды Audi выбрасывали в воздух меньше 50 грамм углекислого газа на километр пробега, что позволяло рассчитывать на щедрые (3000 евро в Германии) правительственные субсидии при покупке и льготный тариф транспортного налога, исчисляемого как раз из уровня выбросов СО2.

Пересчитанный по новым правилам выхлоп оказался существенно грязнее, чем нужно, а потому германские автопроизводители в прошлом году дружно сняли с продаж большинство plug-in гибридов, в том числе вышеозначенные A3 Sportback e-tron и Q7 e-tron. Судя по всему, адаптировать их без существенных затрат к желаемым экологическим параметрам не удалось: на европейских потребительских сайтах Audi эти модели до сих пор не доступны. Зато сегодня пресс-служба Audi анонсировала новую линейку подключаемых гибридов, состоящую сразу и четырёх автомобилей. Все они помечены литерой «е», а не e-tron – это название теперь закреплено исключительно за электромобилями.

Новая plug-in гибридная силовая установка состоит из бензинового 3,0-литрового турбомотора V6, вживленного в 8-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями электромотора и литий-ионной батареи ёмкостью 14.1 кВт·ч, которая обеспечивает 40 км пробега на электротяге. Производитель пока не обозначил заветную цифру выбросов СО2, но, вероятно, упасть ниже заветного порога в 50 г/км разработчикам удалось. Совокупная мощность установки зависит от конкретной модели: на Audi A8 L 60 TFSI e она составляет 449 л.с., на Audi Q5 50 TFSI e, A6 TFSI 50 e и A7 50 TFSI e – 299 л.с., на Audi Q5 55 TFSI e, A6 TFSI 55 e и A7 55 TFSI e – 368 л.с.

Силовая установка имеет три основных режима работы: электромобильный EV, гибридный Auto и энергосберегающий Hold, в котором поддерживается необходимый заряд батареи для въезда в зоны нулевого выхлопа, которых в Европе становится с каждым годом всё больше. Полная зарядка батареи от терминала мощностью 7,2 кВт занимает два часа.

У европейских дилеров новые plug-in гибриды Audi появятся до конца текущего года, их живая премьера состоится на следующей неделе в рамках Женевского автосалона. Там же фирма Audi покажет компактный электрический кроссовер Q4 e-tron, но его производство начнётся лишь в конце 2020 – начале 2021 года.

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