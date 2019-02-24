В России инспектор ГИБДД чудом увернулся от летящей в него фуры

Все произошло на объездной дороге в Екатеринбурге. Сотрудник ГИБДД стоял возле служебной машины, навстречу ему двигалась фура. В какой-то момент водитель неожиданно начал тормозить, от маневра хвост грузовика занесло, фура на полной скорости устремилась прямиком в мужчину. От верной гибели его отделяли считанные сантиметры.

Как видно на записи, снятой на видеорегистратор, инспектор успевает отскочить в сугроб буквально за секунду до столкновения. Как объяснили сайту e1.ru в управлении ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла еще 22 января, но в сеть ролик попал только сейчас.

— Грузовой автомобиль занесло во время движения, и он допустил столкновение с патрульной автомашиной, никто не пострадал, один инспектор увернулся, второй тоже остался цел, — уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Судя по всему, водитель тяжеловеса решил затормозить, чтобы не столкнуться с легковым автомобилем, который выехал перед ним.

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