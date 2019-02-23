В Одессе торговали поддельными акциями компании «Tesla»

В Одессе продавались поддельные акции компании Илона Маска «Tesla Motors Inc»

Одна «акция» стоила $302,7, а «облигация» — $1000. Сейчас сотрудники СБУ и прокуратуры проводят следственные действия в одесском и киевском офисах фирм ООО «Тесла-групп Украина» и «Насдак-групп Украина», обыски ведутся в помещении на Нежинской.

Поддельные ценные бумаги продавались через сайт tesla-group.com.ua без какой-либо лицензии на подобные операции и, тем более, связи с реальной «Tesla Motors Inc». Известно, что один из пострадавших от действий мошенников совершил покупки на $120 тысяч.

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