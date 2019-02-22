Власти РФ повысят штрафы и установят много камер

До 2020 г произойдет ужесточение ответственности на нарушение ПДД

Согласно проекту «Безопасность дорожного движения», на который выделено 55 млрд рублей, до 2020 года должна быть усилена ответственность за различные нарушения ПДД (какие конкретно, не уточняется), до 2021 года — приняты нормативные акты для повышения уровня подготовки водителей.

Подразделения ГИБДД получат почти 40 тысяч новых патрульных машин, 12 500 приборов для контроля состояния дорог, а также 9 300 экспресс-тестов» для определения состояния опьянения, а районные медцентры — специальные хроматографы для выявления наркотиков и психотропов.

Кроме того, будет создана система направления электронных жалоб на штрафы через портал «Госуслуги». Другое новшество — Минздрав, наконец, начнёт централизованно передавать ГИБДД данные водителей, имеющих медицинские противопоказания для управления транспортом.

На «Общесистемные меры развития» выделят 279 млрд рублей, которые потратят на 387 пунктов весогабаритного контроля грузовиков на федеральных трассах и 366 пунктов — на региональных трассах. Будут разработаны технологии и законы для безопасного движения беспилотных автомобилей по дорогам.

В городах, где численность населения превышает 300 тысяч человек, появятся «новые интеллектуальные транспортные системы» (по всей видимости, для управления трафиком), а также организована так называемая система «freeflow» на платных дорогах (оплата проезда без остановки перед шлагбаумом).

Общее количество стационарных камер фиксации нарушений вырастет до 19 тысяч вместо нынешних 9. При этом должна быть разработана методика «перераспределения» приборов по трассам.

Как отмечает «Коммерсант», самый капиталоемкий — 4,4 трлн рублей — это федеральный проект «Дорожная сеть», посвященный непосредственно дорожному ремонту. Для получения денег на нужды регионов, городов и агломераций субъектам федерации предстоит разработать собственные программы.

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