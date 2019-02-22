Устроившего гонки с полицией пенсионера арестовали в Москве

В Москве задержали пенсионера, устроившего гонки с экипажами ДПС

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Пинягин признан виновным по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Ему назначено наказание в виде 7 суток административного ареста, сказали в суде.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, накануне вечером в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о том, что по проспекту Маршала Жукова двигался автомобиль Saab, который разыскивался за неподчинение сотрудникам ГИБДД. Информация была незамедлительно передана всем экипажам ДПС, работавшим в этом районе.

Стражи порядка попытались остановить иномарку, однако на законные требования сотрудника водитель не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Из сообщения ГИБДД: «Инспекторы начали преследование, к которому присоединились еще несколько экипажей ДПС, через громкоговоритель полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот только увеличивал скорость и нарушал правила дорожного движения».

В ведомстве рассказали, что инспектор ДПС, убедившись в отсутствии других участников дорожного движения, принял решение о применении огнестрельного оружия и произвел предупредительные выстрелы, а после — прицельные выстрелы по задним колесам автомобиля. В результате водитель автомобиля остановился, его задержали.

В суде Пинягин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Объясняя свой поступок, он рассказал, что недавно на него было совершено разбойное нападение и этот инцидент сказался на его психологическом состоянии.

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