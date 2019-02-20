Suzuki начала продажу обновленного кроссовера Vitara

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara доступен для покупки во всех дилерских центрах

Так, Vitara получила множество заметных обновлений экстерьера и интерьера. Для модели доступны два новых дерзких цвета кузова IceGrayishBlue и SolarYellow, а также различные цветовые сочетания, что расширяет возможности персонализации. Автомобиль оснащается светодиодными передними фарами и задними фонарями.Хорошо узнаваемая пятисекционная решетка радиатора стала еще более яркой и по-прежнему подчеркивает внедорожный характер SuzukiVitara. Мужественный образ дополняют эффектные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер автомобиля стал не только современнее, но и качественнее с точки зрения тактильных ощущений. Мягкая накладка на передней панели подчеркивает элегантность, и создает чувство повышенного комфорта на протяжении всей поездки. Приборный щиток представляет собой многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый цветной дисплей. Он отражает множество современных функций: режимы ALLGRIP, G-Force, показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении и торможении.

Активное управление обновленной SuzukiVitara станет комфортнее за счет стильной замшевой обшивки передних и задних кресел, которая обеспечивает максимальную поддержку и удобство как для водителя, так и для пассажиров.Спортивные нотки интерьеру добавляют подрулевые лепестки, с помощью которых можно быстро переключать передачи.

Особую изысканность салону придают встроенные в приборную панель часы, способные подчеркнуть хороший вкус владельца обновленной Vitara.В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с множеством функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфонас AppleCarPlay, AndroidAuto и MirrorLink.

Мультирульобеспечивает водителю полный контроль над дорогой. Вы можете легко управлять аудиосистемой, подключением смартфона через Bluetooth и функцией управления круиз-контролем. Полное ощущение комфорта подчеркнет мягкий передний подлокотник, который имеет продольную регулировку и содержит бокс для хранения мелких вещей.

Обновленный кроссовер SuzukiVitara представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях, с хорошо зарекомендовавшими себя бензиновыми двигателями. Мотор 1.6 VVT с отдачей в 117 лошадиных сил и турбированный Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика».

Клиренс в 185 мм и уникальная система полного привода ALLGRIP SELECT с 4 режимами по-прежнему выделяют SuzukiVitara среди конкурентов.

Цены на обновленный кроссовер, представленный в трех комплектациях, начинаются от 1 059 000 рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.