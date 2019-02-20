ŠKODA показала интерьер VISION iV

ŠKODA представляет эскиз интерьера VISION iV –первого полностью электрического автомобиля марки

ŠKODA представляет эскиз интерьера VISION iV – первого полностью электрического автомобиля марки, построенного на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Drive Kit). Ключевыми элементами салона стали инновационные и эргономичные панель приборов и центральная консоль. Вынесенный отдельно дисплей информационно-развлекательной системы и новое двухспицевое рулевое колесо также являются отличительными чертами дизайна ŠKODA VISION iV. Интерьер полностью электрического концепт-кара ŠKODA VISION iV дает представление о том, каким будет салон автомобилей, созданных на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Kit) концерна Volkswagen Group. У новинки отсутствует привычный центральный тоннель – платформа MEB позволила дизайнерам ŠKODA отказаться от него и создать просторный и инновационный салон. Так, компоновка приборной панели и центральной консоли была полностью реорганизована. Между сиденьями водителя и переднего пассажира в нижней части салона располагается обширное пространство для хранения, а над ним – центральная консоль, обеспечивающая легкий доступ для водителя и пассажиров. Здесь же находится отделение для двух мобильных телефонов, которые можно зарядить и подключить к бортовой мультимедийной системе при помощи беспроводного соединения. Оформление и декоративная строчка на двухуровневной приборной панели перекликаются с дизайном передней части автомобиля. Большой сенсорный дисплей с эргономичным упором для руки вынесен отдельно над панелью. Рулевое колесо концепт-кара VISION iV также получило новый дизайн: оно стало двухспицевым, а ступицу вместо традиционного логотипа компании украшает название бренда ŠKODA, выполненное заглавными буквами. ŠKODA VISION iV – еще один шаг чешского бренда на пути развития электромобильности. В течение ближайших четырех лет ŠKODA инвестирует 2 млрд евро в развитие альтернативных силовых установок и сервисов по обеспечению мобильности, и к концу 2022 года представит более десяти серийных электрических моделей. Мировая премьера концепт-кара ŠKODA VISION iV состоится на Международном автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта.