Suzuki признан лучшим брендом индекса удовлетворенности клиентов

Suzuki занял первую строчку британского индекса удовлетворенности клиентов за январь 2019 года

В опросе приняли участие 45 000 потребителей. Автолюбители из Соединенного Королевства поставили бренд Suzuki на первое место среди 24 автопроизводителей, которые были представлены в списке. Средний балл составил 78,9, что позволило японской компании оставить конкурентов далеко позади.

Такой результат стал лучшим для Suzuki с 2008 года – даты основания индекса. В ходе опроса, клиенты марки отметили высокое качество обслуживания и оперативность работы своих автодилеров. Также клиенты заявили о высокой лояльности к Suzuki и выразили желание оставаться с брендом в ближайшие годы.

Участники опроса также высоко оценили бренд Suzuki и среди не автомобильных компаний. Японский автопроизводитель занял 15 место среди 259 компаний- участников индекса удовлетворенности.

Британский индекс удовлетворенности клиентов Института обслуживания клиентов (UKCSI) это национальное измерение настроений граждан по всей стране. В ходе исследования, 45 000 потребителей оценивают свой опыт общения с 260 компаниями из разных направлений, в том числе автомобильной промышленности.