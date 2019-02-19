Ford проводит испытания облачного сервиса для мультимодальной доставки

Ford в партнерстве с компанией доставки Gnewt проводит испытания нового цифрового сервиса для курьеров

Новый цифровой сервис позволит эффективно скоординировать несколько видов транспорта, включая пешеходных курьеров, а уже скоро – и курьеров на велосипедах. В ходе эксперимента служба доставки «последней мили» будет работать с помощью программного обеспечения MoDe:Link, логистической программы с возможностью построения мультимодальных маршрутов с использованием облачных вычислений. MoDe:Link поможет курьерам, диспетчерам корпоративных автопарков, логистическим компаниям и сервисам доставки еды оптимизировать процессы доставки, более эффективно использовать парк фургонов, сэкономить время и деньги при одновременном увеличении объема обрабатываемых заказов.

Сервис также может улучшить качество обслуживания клиентов, предложив более удобные часы доставки и более привлекательные расценки. Сократится время от размещения заказа до доставки за счет того, что фургоны смогут чаще заезжать на склад. Кроме того, внедрение мультимодальной доставки поможет разгрузить улицы городов, снизить нагрузку на экологию и освободить дороги у тротуаров, где коммерческий транспорт обычно останавливается, чтобы выгрузить товар.

«Наша цель – использовать большие транспортные средства, такие как коммерческие фургоны, для задач с высокой нагрузкой и на маршрутах, не перегруженных трафиком, то есть в той среде, где они работают лучше всего, – отметил Том Томпсон (Tom Thompson), руководитель проекта в подразделении Ford Mobility. – Тем не менее, на последнем километре маршрута, пролегающем по городскому району, где могут быть пробки и проблемы с парковкой, имеет смысл использовать для доставки более маневренные, экологичные и экономически эффективные виды транспорта».

Ford стремится решать проблемы городской мобильности, в частности поставки товаров и услуг, посредством инноваций, технологий и партнерств с другими компаниями, работающими в транспортной сфере. Концепция «склад на колесах» предусматривает совместимость как с фургонами Ford, так и с транспортными средствами других производителей. Эти фургоны действуют как динамические центры доставки, которые собирают заказы из склада, а затем ненадолго останавливаются в стратегических точках, определенных программой как наиболее эффективные для целой партии заказов. Запатентованная программная платформа Ford координирует маршруты водителя и ближайших пешеходных курьеров – а в будущем, возможно, и с велосипедными курьерами, дронами и беспилотниками, – для доставки на последнем этапе, к конечному потребителю.

По оценкам Ford, один фургон и команда из четырех курьеров пешком или на велосипеде при работе в составе мультимодальной сети могут доставить столько же посылок, что и пять фургонов, работающих независимо.

Gnewt, с которым Ford сотрудничает в рамках лондонского эксперимента, – это городской сервис экологичной доставки, победитель в номинации «Компания года в области устойчивой логистики» 2018 г. Gnewt управляет крупнейшим в Великобритании полностью электрическим парком коммерческого транспорта с более чем 70 фургонами и является пионером в области услуги экологичной доставки конечному потребителю. Сервис работает с ведущими розничными сетями, компаниями электронной коммерции и логистическими фирмами, доставляя 3 миллиона посылок в год потребителям и предприятиям в Лондоне.

Ford является лидером продаж в сегменте коммерческих автомобилей в Европе, и новый эксперимент – одна из нескольких инициатив, в рамках которых Ford стремится решить проблемы доставки и городской мобильности в городах будущего.

В Великобритании Ford сотрудничает с публично-правовой корпорацией Transport for London над проектом испытания 20 подзаряжаемых гибридных фургонов Transit, которые в большинстве городских поездок работают исключительно на электроэнергии. В этом году география эксперимента будет расширена и охватит Валенсию (Испания) и Кельн (Германия). В США Ford реализует инновации в сфере доставки товаров и услуг, предвосхищающие использование в этих целях автономных автомобилей. В частности, Ford объединился с Postmates, сервисом доставки в Майами и Майами-Бич, чтобы организовать доставку с помощью беспилотников, разработанных автопроизводителем.