В ОАЭ состоялась глобальная премьера лимузина Aurus Senat

Лимузин Aurus Senat предстал в новом облике на выставке ОАЭ

На выставке вооружений IDEX-2019, проходящей в ОАЭ, состоялась глобальная премьера российского лимузина Aurus Senat.

Люксовый автомобиль размещен в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun. Эта компания является партнером НАМИ и Sollers в проекте Aurus. Как пишет ТАСС, 17 февраля доступ к Aurus Senat на IDEX был ограничен, но 18 февраля машину покажут всем желающим.

Напомним, что седан Aurus Senat дебютировал в конце августа прошлого года на международном автосалоне в Москве в 2018 году. Тогда же ограниченному кругу гостей показали лимузин.

Автомобили Aurus созданы в рамках проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»). Их разработчиком является институт ФГУП НАМИ. В полном составе семейство будет включать седан и лимузин Senat, микроавтобус Arsenal и полноразмерный внедорожник под названием Komendant.

Аурусы построены на унифицированной модульной платформе. Базовая конфигурация платформы выглядит так: 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Aurus будут выпускать не только в России, но и в Эмиратах.

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