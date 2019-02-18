Тайваньский Luxgen URX кроссовер без панели приборов

Тайваньский Luxgen URX кроссовер без панели приборов
Февраль 18 11:03 2019

Luxgen URX получит большой экран-планшет на центральной консоли

Молодой тайваньский производитель Luxgen, основанный всего десять лет назад, готовит новый кроссовер URX. Он получит внешность с характерным «двухэтажным» передком и большой вертикальный «планшет» на передней панели, который заменит щиток приборов.Luxgen URX

Тайваньская марка планирует рыночную экспансию: в ближайшие два года будет выпущено восемь новых моделей. С помощью этого Luxgen намерен вернуть свои позиции: после старта марка только теряла позиции на главных для себя рынках — Тайваня и континентального Китая. В 2013-м году Luxgen вышел на российский рынок, но прекратил продажи, сумев реализовать лишь 148 автомобилей.

Первой из новинок станет кроссовер URX. Он придет на смену модели U7 образца 2011 года — одной из старейших в линейке Luxgen. Внешность кроссовера выполнена в совершенно новом для марки стиле — со ставшей модной «двухэтажной» компоновкой передка и полностью зачерненной крышей.Luxgen URX

URX стал чуть компактнее предшественника: 4740 миллиметров в длину и 1760 миллиметров в высоту. Иными словами, по размерам он находится между Skoda Kodiaq и Toyota Highlander.Luxgen URX

Точные технические характеристики пока не раскрываются. Известно, что новинка получит турбомотор 1.8 мощностью свыше 200 лошадиных сил — вместо турбомотора объемом 2,2 литра на модели U7.
В числе опций предусмотрен третий ряд сидений, а также отдельные кресла на втором ряду вместо дивана. А судя по шпионским фотографиям, интерьер оформлен весьма необычно. Больше всего компоновка передней панели напоминает электромобиль Tesla Model 3: по всей ширине пущены дефлекторы вентиляции, комбинация приборов отсутствует вовсе, а все данные выводятся на вертикальный дисплей медиасистемы.Luxgen URX
Серийное производство кроссовера URX должно начаться осенью 2019 года. После этого в планах марки Luxgen — представить два электромобиля и кроссовер со спортивным уклоном на модульной платформе, который пока несет кодовое обозначение UP5. Последний получит двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском и системой деактивации цилиндров.
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AMSRUS
AMSRUS

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