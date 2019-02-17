Мать Децла рассказала, из-за чего у него остановилось сердце

Мама Децла назвала причину смерти сына

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая считает, что причиной смерти ее сына стала большая загруженность.

«Перенагрузки, он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога»., — заявила Толмацкая в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

Музыкант умер 3 февраля после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Его концертный директор Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца. Толмацкому было 35 лет.

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