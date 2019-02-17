Мать Децла рассказала, из-за чего у него остановилось сердце

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая считает, что причиной смерти ее сына стала большая загруженность.
«Перенагрузки, он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога»., — заявила Толмацкая в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).
Музыкант умер 3 февраля после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Его концертный директор Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца. Толмацкому было 35 лет.Источник.
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