В развитие рынка газомоторного топлива инвестируют около 2 трлн рублей

Рынок газомоторного топлива выйдет на новый уровень развития

Вопросы инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры в России обсуждались в Сочи на панельной сессии «Развитие рынка газомоторного топлива: новые возможности для регионов и инвесторов». В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики, компании «Газпром газомоторное топливо» и ПАО «КАМАЗ».

Замминистра энергетики Антон Инюцин рассказал участникам панельной сессии на Российском инвестиционном форуме в Сочи, что рынок газомоторного топлива становится все более привлекательным для инвестиций. Это происходит из-за того, что сейчас в России создается обширная сеть газовых заправок, расширяется ассортимент техники на природном газе по ценам, сравнимым со стоимостью аналогов на дизельном топливе и бензине. Кроме того, для инвесторов немаловажным является более низкая цена на природный газ и меры по поддержанию цен на газомоторное топливо не выше 50-60% от стоимости дизельного топлива.

Инюцин подчеркнул, что с учетом планируемых мер господдержки в ближайшие 15 лет предполагается нарастить потребление природного газа с 0,6 млрд кубометров до 10,5 млрд кубометров, из которых 50% должен составить сжиженный природный газ (СПГ).

Формирование и развитие рынка газомоторного топлива в России потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, новые технологии в машиностроении, разработку нового модельного ряда техники и организацию ее серийного производства.

«До 2030 года должен быть обеспечен приток инвестиций, который создаст заказ для машиностроительной индустрии, а объем производства техники для СПГ предварительно оценивается в 2 трлн рублей», – подчеркнул замминистра.

Главным фактором успешного развития рынка газомоторного топлива является готовность энергетиков уже сейчас, при поддержке правительства и региональных властей, обеспечить масштабные инвестиции в опережающее развитие заправочной инфраструктуры.

По словам Инюцина, до 2025 года в России появится порядка 1500 газозаправочных комплексов, а к 2030 году их планируется построить уже 2300. Заправочные комплексы будут двух типов – стандартные АЗС, которые переоборудуют под заправку газом (мультизаправочные станции) и автогазонакопительные компрессорные станции (АГНКС).

Государство планирует компенсировать 30% капитальных затрат от стоимости создания одной заправочной станции. Положительным фактором для инвесторов является попадание техники на газомоторном топливе в программу обновления парка транспортных средств, предусматривающую льготный лизинг дорожно-коммунальной техники: нулевой аванс, при годовой ставке 7,9%. Также Минэнерго вносит в правительство инициативу о субсидировании 30% затрат от переоборудования единицы техники под использование сжиженного газа. По словам представителя Минэнерго, эта субсидия может быть увеличена за счет региональных бюджетов и общая сумма компенсации может доходить до 50-60%.

Инюцин отметил, что в конце января регионам было предложено подать заявки на софинансирование программы и сейчас уже есть запросы на ввод 140-150 объектов инфраструктуры в эксплуатацию, что потенциально составит около 20 млрд рублей общих инвестиций. При этом инвестировать в развитие инфраструктуры должны не только вертикально интегрированные компании, но и независимые операторы АЗС.

В свою очередь, представитель компании «Газпром газомоторное топливо» (Газпром ГМТ) Валерий Голубев также считает рынок газомоторного топлива перспективным направлением. Он оценил доходность потенциальных инвесторов, готовых вложиться в эту отрасль в 72%.

По его данным, в 2018 году потребление газомоторного топлива в России составило 700 млн кубометров или 0,3% от общего баланса потребления природного газа по стране, при этом распределительная сеть загружена только на 20-25%.

Говоря о деятельности «Газпрома» в развитии этого рынка Голубев отметил, что за последние 5 лет компания построила 85 новых заправок для ГМТ, в которые инвестировано 17 млрд рублей. Всего в России насчитывается 387 заправочных станций, 300 из которых построены «Газпромом». В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию еще 75 объектов.

Представитель «Газпром ГМТ» добавил, что в настоящее время сеть заправочных станций загружена максимум на 26%, поэтому говорить об окупаемости еще рано – нет достаточного количества автомобилей, использующих газ. «Газпром ГМТ» предлагает независимым инвесторам самим строить новые заправочные станции, после чего компания будет их выкупать.

«За последние 5 лет уже приняло участие 250 компаний, которые предлагают построить порядка 700 заправочных комплексов. В настоящее время 10 комплексов уже в процессе приобретения», – отметил Голубев. Компания заключила соглашения о развитии инфраструктуры и приобретении техники в 80 регионах РФ.

Сейчас «Газпром ГМТ» освоил еще одно приоритетное направление этой отрасли – технологию сжижения газа (СПГ). Ведется строительство заправок под СПГ на магистрали М-11, трассах в Казахстане и Китае.

Заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Николай Пронин сообщил, что в 2018 году предприятие поставило на рынок 2 800 автомобилей и автобусов, оборудованных под газомоторное топливо, что составляет 8% от общего объема производства. В планах компании довести за 2-3 года объем выпускаемой техники на газе до 20%.

По его словам, «КамАЗ» сейчас производит 120 моделей транспорта, оборудованных под газ. В разработке находится модель нового магистрального тягача, который будет работать на СПГ. Этот автомобиль сможет экономить около 750 тыс. рублей в год по сравнению с дизельным аналогом.

Николай Пронин убежден, что при развитии рынка газомоторного топлива необходимы инвестиции в сферу техобслуживания и переоборудования техники.