Nissan e.dams не собирается снижать темп на этапе Формулы Е в Мехико

Пилотов Nissan Себастьяна Буэми и Оливера Роуленда ждет уникальная кольцевая трасса на большой высоте над уровнем моря

Команда Nissan e.dams в буквальном смысле поднимается к новым высотам чемпионата Формулы Е после впечатляющего этапа в Чили, где команда стартовала с поул-позишен и лидировала на протяжении двух третей гонки.

В будущие выходные на Автодроме имени братьев Родригес (Autodromo Hermanos Rodriguez) в Мехико-Сити состоится самая «высотная» гонка в чемпионате ABB FIA Формулы Е. Трасса расположена на высоте 2,2 км над уровнем моря. Низкое атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе ставят перед командой новые задачи. Ведь чем ниже давление воздуха, тем труднее охлаждать силовую установку и аккумуляторную батарею гоночных электромобилей.

В этом сезоне Nissan впервые участвует в Формуле Е, но компания уже имеет внушительный послужной список, связанный с электромобилями в Мексике. Так, в 2014 году в стране начались продажи Nissan LEAF – самого популярного электромобиля в мире. Недавно Nissan вывел на рынок LEAF второго поколения; он станет первым автомобилем в Мексике, процесс покупки которого можно полностью выполнить через цифровые платформы.

Nissan стал первым японским автопроизводителем, присоединившимся к чемпионату Формула Е в начале пятого сезона. Участие в соревнованиях позволяет Nissan показать мощность и динамичность своих электромобилей как аспект Nissan Intelligent Mobility. Эта глобальная концепция определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества.

«В Сантьяго мы показали исключительно высокий темп, – считает Майкл Каркамо, директор глобального отделения мотоспорта Nissan (NISMO). – Сегодня наша задача сводится к тому, чтобы превратить этот темп в результаты на трассе в Мехико-Сити. Мы твердо уверены в том, что наш мощный финиш уже не за горами».

Nissan уверенно подходит к будущей гонке: пилот Себастьян Буэми после первых трех этапов показывает лучшее время квалификации в чемпионате. В Сантьяго (Чили) Себастьян Буэми впервые в истории команды стартовал с поул-позишен в этом дебютном для Nissan сезоне Формулы Е.

Себастьян Буэми и его товарищ по команде Оливер Роуленд постараются развить эти достижения в конце недели в условиях плотного расписания гонок в Мехико-Сити, которое предполагает практику, квалификацию и гонку в один день, но без пятничного шейкдауна.