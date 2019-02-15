Компания Jaguar Land Rover Россия завершила пробег между Москвой и Санкт-Петербургом на Jaguar I-PACE

Уникальный электропробег Jaguar Land Rover состоялся на трассе Москва-Санкт-Петербург

Состоялся уникальный электропробег Jaguar Land Rover по трассе Москва-Санкт-Петербург. На дорогах между двумя столицами общей протяженностью 700 км участники смогли испытать I-PACE – первый электрический динамичный кроссовер Jaguar.

Как в случае с любым новым продуктом, вокруг сегмента электрокаров существует большое количество мифов. Многие ошибочно полагают, что автомобили без двигателей внутреннего сгорания, поставляемые на отечественный рынок, не способны удовлетворить все запросы современного водителя. В первую очередь, это связывают с низкими температурами, характерными для русской зимы, а также с особенностями российских дорог.

Кроме того, многие опасаются того, что в России недостаточно развита инфраструктура зарядных станций. Исходя из этих и других мифов, компания Jaguar Land Rover решила провести эксперимент и протестировать электрокар в реальных условиях. Пробег был призван показать, как автомобиль справится с русской зимой и какое влияние на запас хода окажет целый ряд факторов: стиль вождения, рельеф местности, температура основной батареи, которая напрямую зависит от температуры окружающей среды, а также количество задействованных потребителей тока, в частности функций мультимедиа, систем комфорта водителя и пассажиров.

Проект длился на протяжении нескольких дней – с 6 по 14 февраля 2019 года. За это время автомобили в общей сложности преодолели свыше 4 300 км, проделав путь от Москвы до Санкт-Петербурга шесть раз – по три раза туда и обратно. Новый I-PACE успешно продемонстрировал широкие возможности динамики наряду с передовыми решениями на базе искусственного интеллекта, универсальностью пятиместного SUV и внушительным запасом хода.

За весь маршрут длиной более 700 км электрокар истратил около 2,5 полных зарядов батареи, удерживая среднюю скорость в движении на уровне 90-110 км/ч. В зависимости от стиля вождения участников и температурных условий его запас хода варьировался от 250 до 280 км, что легко позволяло передвигаться по маршруту.

Несмотря на высокие показатели запаса хода, пробег просто не мог бы состояться без станций быстрой зарядки. Поэтому опорными точками на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом стали заправочные станции в Твери и Рябово, где электроэнергию для зарядки Jaguar I-PACE предоставил партнер проекта – концерн Shell. Компания занимается развитием этой инфраструктуры в России начиная с 2016 года.

На данный момент уже установлено 5 быстрых зарядок – 4 на трассе Москва-Санкт-Петербург и 1 на КАД в Санкт-Петербурге. Всего в рамках проекта Shell планирует установить станции быстрой зарядки на трех транспортных коридорах. Это федеральные трассы М-1 – Беларусь-Москва, М10 – Москва-Санкт-Петербург и А181 Санкт-Петербург – граница с Финляндией.

Точки мощностью 50 кВт позволили Jaguar I-PACE восполнить уровень заряда батарей до 100%. Существующие станции Shell расположены друг от друга на расстоянии примерно 140-170 км, что делает их пользование комфортным в ходе длительных поездок на электрокарах.

Сегодня Shell принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть, работающая под единым брендом и насчитывающая более 44 000 АЗС. Ежедневно услугами АЗС Shell пользуются более 25 млн клиентов в более чем 80 странах мира. Вот уже несколько лет подряд автомобилисты во всем мире называют Shell брендом номер один. Завоевать такое доверие клиентов Shell удалось благодаря высокому качеству производимого топлива и предоставляемых услуг.

Станции Shell соответствуют лучшим мировым стандартам в области экологической и промышленной безопасности, а также требованиям российского законодательства, в том числе по оборудованию АЗС зарядными колонками для транспортных средств с электродвигателями. Новые АЗС концерна оснащены сертифицированными зарядными станциями IСU, подходящими для любых электрических автомобилей. Электрозаправочные модули мощностью 50 кВт позволяют максимально быстро зарядить аккумулятор электромобиля.