Tesla Model 3 прибыла в Европу

Tesla Model 3 прибыла в Европу
Февраль 14 20:07 2019

Бельгия получила первую партию электромобилей Tesla Model 3

Tesla Model 3 теперь можно купить в Европе, причем в европейской комплектации и с европейской гарантией. В Бельгию поступила первая партия новых электромобилей, разгрузки ждут еще несколько гигантских кораблей. Проконтролировать процесс туда прилетел лично Илон Маск.
Tesla Model 3
Для российских покупателей это означает возможность ремонтировать машину в соседних странах, к тому же, заряжать ее от привычных розеток, рассказал основатель компании ELmob Захар Пашун: «Обслуживать машину можно будет в Германии либо в Австрии. Возможно, в этом году сервисный центр откроют в Польше.

Но самое главное преимущество — трехфазное зарядное устройство на борту, которое позволяет заряжать электромобиль от наших сетей в три раза быстрее, чем американскую версию.
Кроме того, есть сеть суперчарджеров по всей Европе, а внутри электромобиля будет работать навигация. Но есть и недостаток — это цена: европейская версия обойдется на 15% дороже, чем американская».
Tesla Model 3 практически в два раза дешевле топовых версий. Стоимость новинки стартует с $43 тыс. Благодаря низкой цене это авто пользуется спросом у россиян. Многие даже перекупают места в очереди у тех, кто оформлял предзаказ, рассказал управляющий менеджер Moscow Tesla Club Игорь Антаров: «Существуют автомобили, которые были заказаны раньше. Сейчас те владельцы, которые не успели оформить заявку тогда, перекупают эти очереди, чтобы получить модель раньше.

Tesla Model 3

Только на то, чтобы привезти автомобиль, полностью оформить все документы, ГЛОНАСС, нужен месяц-полтора. Если же заказывать с производства, то срок будет еще дольше. Но я хочу заметить, что Tesla показывает просто невероятную скорость производства. Они уже побили все рекорды среди всех прочих электромобилей, то есть Tesla становится электромобилем №1 в США по объемам производства, и конвейер сейчас работает на полную мощность. Даже те автомобили, которые будут заказаны прямо сейчас, можно будет достаточно быстро получить. Думаю, что с марта-апреля мы будем видеть эти автомобили на дорогах России уже в заметных количествах».
Запас хода у Tesla Model 3 — 425 км. До сотни она разгоняется за шесть секунд. Один из постоянных клиентов компании Андрей Товпик рассказал «Коммерсантъ FM», что задумывается о покупке этого электрокара, однако только в качестве второй машины в семью: «Да, я ее рассматривал. Но, если честно, я больше смотрю на обновление своей S-ки в том плане, что у нас в семье одна “электричка”, она большая, нравится всей семье. И Model 3 — это некая альтернатива, скажем так, бюджетная.
Tesla Model 3 Модель
Я предполагаю, что большое количество людей, которые хотели бы себе купить электромобиль с хорошим запасом хода, просто получают машину, которую не могут себе позволить. Менять S-ку на “тройку” я, наверное, не буду, но, может быть, рассмотрю ее в качестве второй машины. Сейчас у нас это гибрид. Нужно, чтобы моя супруга тоже пришла к этой мысли, и тогда вторую машину в семью я бы купил “тройку”. Но этот электромобиль для супруги не очень подходит именно как седан. Поскольку иногда она ездит на дачу к подругам, к родителям, то есть это Подмосковье, где требуется высокий клиренс».
Один из важных минусов Tesla Model 3 в европейской модификации — отсутствие автопилота. Функцию, о которой много писали и говорили, не одобрили власти ЕС.
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