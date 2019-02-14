Tesla Model 3 прибыла в Европу

Бельгия получила первую партию электромобилей Tesla Model 3

Tesla Model 3 теперь можно купить в Европе, причем в европейской комплектации и с европейской гарантией. В Бельгию поступила первая партия новых электромобилей, разгрузки ждут еще несколько гигантских кораблей. Проконтролировать процесс туда прилетел лично Илон Маск.



Для российских покупателей это означает возможность ремонтировать машину в соседних странах, к тому же, заряжать ее от привычных розеток, рассказал основатель компании ELmob Захар Пашун: «Обслуживать машину можно будет в Германии либо в Австрии. Возможно, в этом году сервисный центр откроют в Польше.

Но самое главное преимущество — трехфазное зарядное устройство на борту, которое позволяет заряжать электромобиль от наших сетей в три раза быстрее, чем американскую версию.

Кроме того, есть сеть суперчарджеров по всей Европе, а внутри электромобиля будет работать навигация. Но есть и недостаток — это цена: европейская версия обойдется на 15% дороже, чем американская».

Tesla Model 3 практически в два раза дешевле топовых версий. Стоимость новинки стартует с $43 тыс. Благодаря низкой цене это авто пользуется спросом у россиян. Многие даже перекупают места в очереди у тех, кто оформлял предзаказ, рассказал управляющий менеджер Moscow Tesla Club Игорь Антаров: «Существуют автомобили, которые были заказаны раньше. Сейчас те владельцы, которые не успели оформить заявку тогда, перекупают эти очереди, чтобы получить модель раньше.

Только на то, чтобы привезти автомобиль, полностью оформить все документы, ГЛОНАСС, нужен месяц-полтора. Если же заказывать с производства, то срок будет еще дольше. Но я хочу заметить, что Tesla показывает просто невероятную скорость производства. Они уже побили все рекорды среди всех прочих электромобилей, то есть Tesla становится электромобилем №1 в США по объемам производства, и конвейер сейчас работает на полную мощность. Даже те автомобили, которые будут заказаны прямо сейчас, можно будет достаточно быстро получить. Думаю, что с марта-апреля мы будем видеть эти автомобили на дорогах России уже в заметных количествах».

Запас хода у Tesla Model 3 — 425 км. До сотни она разгоняется за шесть секунд. Один из постоянных клиентов компании Андрей Товпик рассказал «Коммерсантъ FM», что задумывается о покупке этого электрокара, однако только в качестве второй машины в семью: «Да, я ее рассматривал. Но, если честно, я больше смотрю на обновление своей S-ки в том плане, что у нас в семье одна “электричка”, она большая, нравится всей семье. И Model 3 — это некая альтернатива, скажем так, бюджетная.



Я предполагаю, что большое количество людей, которые хотели бы себе купить электромобиль с хорошим запасом хода, просто получают машину, которую не могут себе позволить. Менять S-ку на “тройку” я, наверное, не буду, но, может быть, рассмотрю ее в качестве второй машины. Сейчас у нас это гибрид. Нужно, чтобы моя супруга тоже пришла к этой мысли, и тогда вторую машину в семью я бы купил “тройку”. Но этот электромобиль для супруги не очень подходит именно как седан. Поскольку иногда она ездит на дачу к подругам, к родителям, то есть это Подмосковье, где требуется высокий клиренс».

Один из важных минусов Tesla Model 3 в европейской модификации — отсутствие автопилота. Функцию, о которой много писали и говорили, не одобрили власти ЕС.

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