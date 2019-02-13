В России произведен 75-тысячный кроссовер Ford Kuga

С конвейера Ford-Sollers в Елабуге сошел 75-тысячный кроссовер Ford Kuga

Юбилейным стал переднеприводный автомобиль специальной серии «Ультра Комфорт», оснащенный атмосферным двигателем 2,5 л (150 л.с., 230 Нм) и 6-ступенчатой АКП. Ford Kuga в настоящее время является второй по популярности моделью Ford в России, соперничая по объемам продаж с бестселлером бренда Ford Focus.

Среднеразмерный кроссовер Ford Kuga текущего поколения выпускается по технологии полного цикла на заводе Ford Sollers в Елабуге. Перед началом производства в России автомобиль прошел программу адаптации к местным дорожным и климатическим условиям, разработанную инженерами R&D центра Ford Sollers.

Только в России на Ford Kuga действует 12-летняя гарантия от сквозной коррозии кузова, а двигатели сертифицированы для эксплуатации на топливе марки Аи-92. Предлагаемый российскому покупателю автомобиль также оснащен расширенным пакетом зимних опций для стран с холодным климатом: электрообогревом рулевого колеса, передних сидений, лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также форсунок стеклоомывателя.

К началу серийного выпуска модель в общей сложности прошла около 200 000 километров тестового пробега в России в различных климатических и дорожных условиях.

В настоящее время Ford Kuga можно приобрести в России с атмосферным двигателем объемом 2,5 л (150 л.с., 230 Нм) или турбированным EcoBoost объемом 1,5 л (150 или 182 л.с.), с передним приводом или системой интеллектуального полного привода. Последняя способна за доли секунды перенести до 100% крутящего момента на переднюю или заднюю ось в зависимости от условий движения. Внедорожные качества кроссовера дополняет солидный дорожный просвет в 200 мм.

Все Ford Kuga, включая автомобили в базовой комплектации Ambiente, оснащаются исключительно гидромеханическим 6-ступенчатым «автоматом». Кроме того, в стандартное оснащение каждого Ford Kuga входит набор из 7 подушек безопасности, включая коленную для водителя. Высокотехнологичное оснащение Ford Kuga может включать систему активной помощи при парковке Active Park Assist, систему мониторинга усталости водителя, круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости, систему дистанционного запуска Ford Remote Start, систему автоматического торможения Active City Stop.

Оснащение Ford Kuga cерии «Ультра Комфорт» включает все оборудование комплектации Titanium, а также набор опций, дополнительно повышающих комфорт и безопасность: адаптивные биксеноновые фары, систему открытия багажной двери hands-free, парковочный помощник с парктрониками спереди и сзади и электропривод складывания зеркал.