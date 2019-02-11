Путин назначил заместителей начальника ГИБДД России

Путин назначил заместителей начальника ГИБДД России
Февраль 11 11:06 2019

Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Быкова, Олега Понарьина и Николая Шеюхина на должности заместителей начальника Госавтоинспекции

Полковник Александр Быков

Полковник Александр Быков ранее возглавлял управление ДПС и спецмероприятий, затем временно исполнял обязанности замначальника Госавтоинспекции. Александр Быков занимался, в том числе, проблемой вождения в пьяном виде, надзором за дорожным движением. В 2016 году господин Быков одним из первых заявлял о необходимости менять законодательство для беспилотных автомобилей.

Полковник Олег Понарьин до сих пор возглавлял управление надзорной деятельности ГИБДД. В него входят отделы организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора, надзора дорожной деятельности. В 2018 году господин Понарьин активно участвовал в дискуссии по поводу «моратория» на внесение изменений в ПДД.

Полковник Николай Шеюхин до сих пор возглавлял Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения (ЦСН БДД). Эта структура, напомним, занимается обеспечением безопасности проезда автомобилей спецназначения и централизованными закупками номеров, бланков водительских удостоверений, СТС и другой «спецпродукции» для управлений ГИБДД в регионах.
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AMSRUS
AMSRUS

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